Coletivo Espaço Nave realiza terceira edição de evento online

Do samba ao pop, Luiza Braga e Porffirio fazem o som da vez

Neste sábado, 10/10, a partir das 20h, acontecerá a terceira edição do evento Alive na Nave, onde serão transmitidos online shows dos artistas Luiza Braga e Porffirio. Durante as apresentações, também serão produzidos materiais audiovisuais dos artistas. Os shows serão transmitidos através do YouTube, e para ter acesso é necessário adquirir um ingresso através da plataforma Eventbrite, pelo valor de R$7,49.

O evento acontece em parceria com um dos projetos do coletivo, o Abdusom, que produz sessões de vídeos ao vivo de artistas londrinenses e da região, com o intuito de incentivar e divulgar a produção musical local.

O Coletivo Espaço Nave é um grupo independente de 10 artistas londrinenses que, há um ano, tem produzido eventos culturais e educacionais na cidade. Neste período de pandemia, o coletivo busca formas de se reinventar e adequar sua produção de forma segura.

Sobre os artistas

Porffirio, autor da música “Se Liga”, lançada em Setembro de 2019, apresentou-se em eventos na região norte do Paraná com um repertório de artistas pretes da música pop nacional e internacional, explorando nesse meio a sua musicalidade. Um ano após o lançamento de seu primeiro single, está de volta com um novo projeto: PIONEYRE, um EP com 5 faixas autorais, com lançamento do projeto visual previsto para o fim do mês de Outubro.

Luiza Braga é Londrinense e navega por entre as possibilidades do samba e das músicas tradicionais do país. Rosto já conhecido nas rodas de Samba de Londrina, como o Samba da Madrugada, Luiza agora explora formatos e parceiros. Nesse pocket com Miguel Matoso e Hermano Pellegrini, "Lumiher" se mostra um encontro de sensibilidades, estéticas e sons tendo o samba com manto.

