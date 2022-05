Com peça teatral, Sicredi União PR/SP leva educação financeira às escolas

O sonho dos palhaços Adalberto Pé de Chinelo e Cajuíno Castanho é abrir o próprio circo, mas, para isso, eles precisam economizar para contratar novos artistas. Enquanto correm atrás do sonho, se divertem improvisando diferentes papéis. Esta é a história da peça ‘O Circo da Poupança’, encenada para alunos de escolas públicas e privadas com o intuito de levar educação financeira para crianças e adolescentes. Trata-se de um projeto da Sicredi União PR/SP, que neste ano começou em 11 de maio e seguirá até 11 de junho, passando por seis municípios do Paraná e de São Paulo.

As oito primeiras apresentações foram em Cordeirópolis/SP, Ourizona/PR e Floraí/PR, voltadas para mais de 1,2 mil estudantes. O projeto continuará na semana que vem, nos dias 30 e 31 na Casa de Cultura de Sabáudia/PR, com expectativa de impactar mais de 600 estudantes nas apresentações de manhã, às 9h, e à tarde, às 14h.

Em 6 e 7 de junho será a vez de Ibiporã/PR, em que 1,4 mil estudantes deverão assistir à peça, em dois períodos, às 9h e 14h, no Cine Teatro. Em Maringá/PR, serão quatro apresentações para quase 900 estudantes: sendo duas sessões em 1 de junho às 9h e às 14h no CCIM; e duas sessões no dia 9, às 8h e às 10h, no colégio Regina Mundi.

Ao todo, mais de 4 mil estudantes de quase 20 escolas assistirão às peças. A iniciativa faz parte do programa Cooperação na Ponta do Lápis, que leva conhecimento e estimula a disciplina e o autocontrole para que as pessoas possam ter terem uma vida financeira saudável. Além da peça teatral, o programa contempla palestras para diversos públicos, como crianças, servidores públicos, funcionários de empresas, professores e surdos. Apenas no ano passado 266 mil pessoas foram impactadas pelas palestras realizadas por quase 200 voluntários, após capacitação sobre educação financeira.

