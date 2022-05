Começa a 4ª edição do Festival Causo e Viola

Festival itinerante de cultura caipira reúne mostra competitiva, shows, oficinas e muitos causos em edição online

A parte “aberta ao público” do Festival Causo e Viola começa dia 01 de junho, às 19h, com o debate “As violeiras e a cultura caipira”, que vai reunir nas redes sociais do evento as artistas Adriana Farias, Juliana Andrade e Karoline Violeira, com mediação da jornalista Patrícia Zanin.

Na semana seguinte, nos dias 7 e 8, será a vez da mostra competitiva, que vai apresentar as 15 duplas classificadas, todas autorais e inéditas, com viola e violão e vocal em duas vozes, Haverá ainda a premiação e os shows de “Viola Quebrada” e Zé Mulato e Cassiano. Tudo recheado por contos com Vinícius Mazzon e Zé Bocca e a narração de Sérgio Vieira. A programação completa pode ser acessada no site do evento, causoeviola.com.br. Toda a programação é gratuita e será transmitida pelas redes sociais do evento.

Mas o Festival já começou para muita gente, já que a organização do evento, pra garantir o acesso ao maior número possível de crianças, fez parceria com as Secretarias de Educação de 5 cidades do Paraná–Ibaiti, Itambaracá, Jandaia do Sul, Ortigueira e Uraí – e os vídeos com causos e o audiovisual “Vida caipira: consumo responsável, educação e respeito à natureza”, estão sendo distribuídos para os alunos das escolas municipais.

Os professores do município também tiveram a oportunidade de fazer uma oficina com as pedagogas Daniella Fioruci e Gracieli Maccari e receberam ainda um material pedagógico para contribuir com o trabalho em sala de aula.

Como explica o coordenador do evento, Silas Rayel, “o festival oferece um farto material pedagógico a ser exibido aos alunos do ensino fundamental das cidades parceiras do projeto. Este conteúdo, aplicado aos alunos em sala de aula, fortalece a importância da manutenção dos valores tradicionais da cultura sertaneja e dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ainda presente no homem simples do campo, o caipira, que luta com dificuldades, contudo, sem perder o respeito pela terra que cuida.”

A comissão julgadora da mostra competitiva tem o pesquisador Cléber Toffoli a frente e a comissão organizadora conta com o proponente do projeto, Silas Rayel, além dos produtores Gustavo Aranha, Claudia Silva e Marcelo Ricieri Pinhatari.

O evento é um projeto apoiado pela COPEL, aprovado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o PROFICE, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Cultura do Paraná.

Claudia Silva/Asimp