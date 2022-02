Começa a nova temporada do Mundo Sonoro

Programa na UEL FM leva os ouvintes para uma viagem musical pelo quatro cantos

Estreia na próxima sexta-feira, (11/02), às 15h, a quarta temporada do programa Mundo Sonoro, na Rádio UEL FM, com produção e apresentação da jornalista Janaína Ávila. Na edição de estreia, vários lançamentos da indústria da global music com artistas do Japão, Angola, Espanha, Suécia, Escócia, Senegal e do conjunto de artistas de dezesseis nações insulares que durante a pandemia fizeram um disco para promover a conscientização ambiental para os problemas das ilhas dos Oceanos Índico e Pacífico. Na abertura do programa, o cantor Oki, da ilha da Hokkaido com ascendência Ainu – um grupo étnico indígena do Japão. Ele é um dos poucos músicos que tocam o tonkori, uma harpa Ainu de cinco cordas.

O programa estreou na programação da UEL FM no início dos anos 2000 e ficou fora do ar durante o período que Janaína morou na Itália. O Mundo Sonoro voltou em 2018, como uma coluna semanal dentro do programa Trem das Onze para voltar como programa semanal, de uma hora de duração, em maio de 2019. Desde então, toda semana os ouvintes da Universidade FM são convidados a embarcar em uma viagem musical através dos ritmos e culturas de vários lugares do planeta, sempre com muita informação sobre cada lugar e histórias de vida dos artistas.

Desde 2020, Janaína faz parte da Transglobal World Music Chart (http://www.transglobalwmc.com/) , uma rede internacional de críticos de música do mundo, com membros espalhados em mais de 40 países e que todos os meses, destilam uma lista com os melhores discos lançados no mercado mundial. Desde o ano passado, o programa da Universidade FM também está na programação da CBF Webradio - Global Music Network (https://cbfwebradio.com/) , uma emissora online portuguesa com world music 24 horas e ouvintes em mais de 180 países.

A quarta temporada, com programas inéditos do Mundo Sonoro vai ao ar todas às sextas-feiras, às 15h na UEL FM (107,9), emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina com reprise às segundas-feiras, às 21h. Na CBFWebradio – Global Music Network, o Mundo Sonoro marca presença todos os domingos, às 17h (20h, em Portugal).

Janaína Ávila /Asiimp