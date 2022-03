Companhia Tangará apresenta espetáculo circense “Conexão”

O espetáculo terá pré-estréia nos dias 4 e 5 de março; já as apresentações abertas ao público serão do dia 10 ao dia 13 de março, com ingressos à venda pelo Sympla

A companhia Tangará Produções Artisticas lança o espetáculo circense Conexão com duas apresentações especiais para público fechado. A primeira apresentação será na sexta-feira (4) e a segunda no sábado (5); ambas às 20h e somente para convidados, como artistas, profissionais da mídia e influencers. Já as apresentações abertas ao público começam na quinta-feira (10) e vão até o próximo domingo (13).

O espetáculo será exibido na Vila Cultural Barracão Tangará, localizada na Rua Augusto Severo, 544. Durante a apresentação, é obrigatório ao público o uso de máscaras, por conta da Covid-19.

Os ingressos custam R$10 reais e podem ser adquiridos com antecedência pelo site do Sympla. Caso ainda haja lugares disponíveis no dia, serão vendidos ingressos no local. O Conexão possui classificação livre e duração de 55 minutos, com público limitado a até 90 pessoas.

De acordo com o diretor do espetáculo, Pedro Giovane Queisada, o número traz uma proposta contemporânea e mais acrobática. “Estamos apresentando o espetáculo em formato de arena, então não temos uma frente, o show acontece para todos os lados, cercados pela plateia. Esse espetáculo foi o que fez o grupo sair da zona de conforto, tivemos que parar, estudar, pensar, analisar, mas no fim nós conseguimos” destacou.

Os encontros para a criação do Conexão tiveram início em 2019 e, com o advento da pandemia de Covid-19, o grupo teve que se reorganizar. Desde então, a proposta do espetáculo foi desenvolvida e produzida por vários membros do grupo, que tiveram que ensaiar individualmente em muitas ocasiões.

Conexão é uma realização do Tangará Produções Artísticas junto com o governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura – Profice. O espetáculo conta ainda com patrocínio da Havan. E a Vila Cultural Barracão Tangará tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

