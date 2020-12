Concerto do aniversário de Londrina leva música ao transporte coletivo

Além de divulgar o evento, que será na próxima semana, objetivo é mostrar que a sonoridade clássica e instrumental é para todos

Nesta quinta (3) e sexta-feira (4), usuários do transporte coletivo terão a viagem para casa ou para o trabalho mais leve e prazerosa. Nas linhas 501 – Vivi Xavier e 601 – Acapulco, o ronco dos motores e o barulho do trânsito darão lugar a harmonias e melodias da música clássica e brasileira, como xote, samba, baião e MPB, além de trilhas de animes, séries e games.

A atividade, que integra a divulgação do evento Londrina 86 anos: drive-in com Roney Marczak, terá início às 11h, no Terminal Central. Na ocasião, os músicos Gabriel Bellaver, João Bellaver, Mirian Xavier, Samuel Teodoro e Gonçalo Rebelato darão uma amostra aos passageiros de como será o show em homenagem ao aniversário da cidade.

Com idades entre 18 e 23 anos, os instrumentistas são alunos e ex-alunos do projeto Sol Maior, que há quase duas décadas beneficia crianças e jovens – muitos em situação de vulnerabilidade social – com o ensino da música. A iniciativa é mantida pelo maestro e professor londrinense Roney Maczak, que comandará a apresentação do dia 10 de dezembro.

Além de convocar o público para o espetáculo, que será realizado no circuito oval do Autódromo Internacional Ayrton Senna, a ação tem como objetivo democratizar o acesso à música erudita e instrumental. A ideia é mostrar que instrumentos como violino, violoncelo, acordeon, viola caipira, flauta e harmônica, por exemplo, podem ser tocados por todos.

Concerto de aniversário

Marcado para a quinta-feira da semana que vem, o show do aniversário da cidade terá 1h30 de duração e poderá ter plateia de até 400 veículos. Por conta das normas de controle em relação ao coronavírus, haverá a distribuição de álcool gel na entrada do evento e os carros deverão ser estacionados seguindo o espaçamento mínimo de dois metros entre um e outro.

Para garantir a entrada, os interessados devem acessar a página do evento na plataforma Sympla (www.sympla.com.br) e, então, efetivar a inscrição. O link para cadastramento também está disponível no perfil da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), uma das promotoras da festa, nas mídias sociais.

O ingresso local da apresentação está condicionado à doação de cinco quilos de alimentos não perecíveis por veículo. Os donativos arrecadados serão encaminhados a entidades filantrópicas e assistenciais conveniadas à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Danylo Alvares – Assessoria CMTU