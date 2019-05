Concerto para crianças é atração no domingo de manhã em Londrina

A VIII Mostra de Música de Câmara programou para o próximo domingo (19), às 10h30, um concerto especial dedicado ao público infantil e a toda família. É o “Concerto para Crianças”, uma apresentação que vai reunir no palco do Teatro Ouro Verde a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, sob a regência do violinista e maestro Evgueni Ratchev, palhaços do Plantão Sorriso e dois jovens talentos londrinenses - o pianista Thiago Gonçalves, de 10 anos, e a violonista Amanda Fraga, de 12 anos, vencedora de concursos nacionais. Pela primeira vez, os dois jovens músicos serão solistas de uma orquestra.

A apresentação de domingo traz a famosa "Sinfonia dos Brinquedos", composta há mais de 200 anos, uma encantadora obra para sete brinquedos, orquestra de cordas e baixo contínuo, contém sons de matracas, trombetas, apitos que imitam o canto dos pássaros e muito mais. Usando, como base instrumental, dois violinos, violoncelos e um contrabaixo, o compositor integra o instrumental sinfônico da obra com uma corneta infantil, um apito que imita o grito da codorna, outra espécie de apito que imita o canto do cuco, mais outro, que simula o som da coruja, um tambor, um chocalho e um triângulo. A obra tem uma linha melódica e estrutura harmônica bem simples, mas de cativante comunicabilidade, que conota claramente o singelo e poético universo infantil, em peça claramente contextualizada na época em que foi composta.

De autoria desconhecida, foi primeiramente atribuída a Joseph Haydn e posteriormente a Leopold Mozart, pai do mais famoso compositor da família, Wolfgang Amadeus Mozart. Um terceiro nome, o austríaco Edmund Angerer (1740 -1794) é apontado por estudiosos como possível autor dessa obra. Uma coisa é certa: foi alguém que viveu na 2ª metade do séc. XVIII, pois esta obra apresenta as características típicas do período clássico, é uma obra cheia de graciosidade e de frescor infantil.

“Queremos abrir as portas para público infantil e despertar o gosto pela música erudita. Vai ser um concerto muito divertido, com muitas surpresas. Escolhemos um repertório que combina com o universo infantil”, destaca o maestro e diretor artístico Evgueni Ratchev. Segundo o maestro, a Mostra de Música de Câmara sempre apresenta concertos e masterclasses que buscam agregar conhecimento e valorização da cultura musical brasileira e universal. Os eventos contam com a participação de alguns dos principais interpretes da música erudita e instrumental brasileira de atualidade.

O programa do concerto passa por diferentes momentos da história da música. A Sinfonia 4 de Albinoni, Menueto de Boccherini, Pequena Serenata Noturna e Concerto para piano e Orquestra, nº 27, do compositor austríaco W.A. Mozart, obras de violão de Francisco Tarrega, Leo Brouwer, Carcassi e conhecida Sons de Carrilhões de João Pernambuco, peças famosas como Aquarela do Brasil, de Ary de Barroso, Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu,a divertida Suíte de Canções Infantis Brasileiras, de Andersen Viana, Polca Pizzicato de Strauss e Burrico de Pau de Carlos Gomes.

As crianças que forem ao concerto vão poder identificar algumas das peças e até cantar junto. Além disso, os palhaços Adelaide e Lambreta, do Plantão Sorriso, participam da apresentação com brincadeiras e inteirações.

Jovens talentos

Os dois solistas da apresentação têm um currículo invejável, com prêmios nacionais importantes. Amanda Fraga (violão), por exemplo, conquistou o 1º lugar no 29º Concurso de Violão Souza Lima. “Além de uma privilegiada memória musical, Amanda tem uma característica na forma de extrair o som do violão, rico de timbre e volume que despertou admiração de jurados em banca de concurso que realizou. As obras que a Amanda tem em seu repertório, são gravadas pelos grandes mestres e presentes nas salas de concerto dado o seu alto valor musical e desafio técnico”, avalia o professor e pai, Natanael Fonseca.

O jovem Thiago Carvalho Gonçalves é uma promessa no piano. Aos 10 anos, despertou a atenção do Maestro João Carlos Martins, que o convidou para apresentações no mês de junho. “Tocar com Orquestra ou fazer música de Câmara é muito importante, pois é a maneira do jovem aprender a ouvir outros instrumentos o que é essencial para sua formação”, diz a professora Adriana Almeida Pena.

Ingressos

Os ingressos para o “Concerto para Crianças” custam R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada). Assinantes da Folha de Londrina pagam meia-entrada. Crianças de até 5 anos não pagam. Quem fizer a doação um livro infantil também vai pagar meia-entrada e ainda contribuirá com a Campanha de Doação de Livros, da Unimed Londrina (Ingressos online www.sympla.com.br, Teatro Ouro Verde (3322-6381) e Armazém Café (3324-8889)

Criada em 2011, a Mostra de Música de Câmara chega à sua 8ª edição ampliando a programação. Realizou treze apresentações e três masterclasses, para um público estimado em 4 mil pessoas, com o intuito de ampliar e formar público para a música de concerto. Nas próximas edições da Mostra, serão programados mais eventos para o público infantil e jovem, dando continuidade ao Programa de Formação de plateia que o grupo desenvolve desde 2002, através de concertos didáticos nas escolas.

A Mostra tem o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania/Secretaria Especial de Cultura, Unimed Londrina, BRDE e John Deere. Conta com o apoio da Casa de Cultura da UEL, Folha de Londrina, Armazém Café, UEL FM, Rádio CBN e ACIL.

Amanda Fraga

Amanda Fraga iniciou seus estudos de violão em Portugal aos nove anos de idade com seu pai (Natanael Fonseca). Ainda em seu primeiro ano, Amanda estreou no palco abrindo um recital de violão de seu pai dentro da série Irmão Violão na cidade de Aveiro, Portugal.Em 29 de julho de 2017, foi vencedora do XII concurso nacional de violão FITO, na cidade de Osasco-SP, obtendo o primeiro lugar na categoria violão erudito. Em novembro de 2018, em São Paulo, Amanda conquistou o 1º lugar no XXIX concurso de violão Souza Lima, um reconhecido concurso nacional, fundado por Henrique Pinto, que já revelou importantes nomes do violão brasileiro. Hoje, aos 12 anos de idade, com três anos de estudos de violão e a conquista de dois prêmios nacionais, Amanda continua dedicando-se ao instrumento em franco desenvolvimento técnico e musical.

Thiago Gonçalves

Thiago Gonçalves é londrinense e iniciou os seus estudos de piano aos cinco anos de idade, com a Professora Marilha Moura. Com dez anos, já se apresenta em vários eventos da cidade. Participou nas comemorações dos 65 anos do Conservatório Musical de Londrina e acompanhou o Coro da Igreja Assembleia de Deus. Em 2018 conheceu Maestro João Carlos Martins, que o convidou a se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo, no próximo mês de junho. Participou do 38o Festival Internacional de Música de Londrina, na classe da Prof. Olga Kiun e em masterclass com o pianista Marco Antonio Almeida. Atualmente é aluno do Conservatório Musical Carlos Gomes na classe da professora Adriana Almeida Pena.

Orquestra – 20 anos

Criada em 1998, a Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina” promove concertos em vários cantos da cidade como escolas, igrejas e teatros. Além disso, vai lançar um novo site e dois Compact Disc com as principais obras brasileiras gravadas pela orquestra. A direção musical está a cargo do violinista e maestro Evgueni Ratchev.

Em duas décadas foram inúmeras apresentações em festivais nacionais e internacionais, concertos memoráveis ao lado de artistas consagrados como Yamandú Costa, Daniel Guedes Marco Antonio Almeida, Fábio Zanon, Alex Klein, Quarteto de violões Quartenaglia, José Staneck, Antonio Del Claro, João Carlos Martins, Jairo Chaves, Evgenia–Maria Popova, Tânia Camargo Guarnieri e Alessandro Borgomanero, Casio Cruz, Violista Jairo Chaves, Duo Henosis Natanael Fonseca.

A Orquestra “Solistas de Londrina” é vencedora de diversos prêmios, que culminou com o lançamento de seu quinto CD, “Retratos Brasileiros”, dedicado ao compositor Edino Krleger, reunindo obras para cordas. O CD foi selecionado entre os três finalistas da 24ª Edição do Prêmio de Música Brasileira. Desde a sua criação, já realizou aproximadamente 300 concertos, percorreu mais de 40 cidades do Estado do Paraná, além de realizar concertos nas principais capitais do Brasil. Fez também uma turnê internacional e participou de inúmeros festivais de música no Brasil.

Gravou cinco CDs com obras de compositores brasileiros e recebeu o Prêmio Tim de Música, em 2003, na categoria Música Erudita. Foi finalista do maior Prêmio de Música no país, 24ª Edição do Prêmio de Música Brasileira, em 2013; conquistou o Prêmio Saul Trumpet, do Prêmio Talento Paraná; e diversos prêmios da Funarte, Governo do Estado do Paraná, SESI e Ministério da Cultura.

Evgueni Ratchev

Formado na Academia Superior de Música de Sófia, veio a Londrina em uma jornada que já havia deixado marcas em várias outras cidades do mundo. Finalista do Concurso Internacional de Violino Johann Sebastian Bach, na Alemanha, também foi sala e solista de uma das mais importantes orquestras de câmara da Bulgária, a “Studio Concertante”. Como maestro convidado e solista, atuou em varias orquestras sinfônicas no Brasil e foi regente convidado da Garland Symphony Orchestra, New Symphony Orchestra of Arlington e Las Colinas Symphony Orchestra, no Texas. Desde 1996, Ratchev é spalla da OSUEL e além de cuidar da direção musical da Orquestra de Câmara "Solistas de Londrina". Realiza anualmente máster classes de violino na University of Missouri-Columbia (EUA), onde também atua como solista e regente.

Suite de Canções infantis brasileiras de Andersen Vianna

Sinfonia dos Brinquedos

Mozart

Pequena serenata noturna

