Conexão Cidadã realiza apresentação na Praça Sete de Setembro neste sábado

Haverá grafitagem na Casa da Economia Solidária Café e Arte, apresentação do Clube de Choro de Londrina e dos artistas da Escola de Circo de Londrina

Neste sábado (25), das 9h às 12h, quem passar pela Praça Sete de Setembro, em frente à Casa da Economia Solidária Café e Arte, vai poder acompanhar uma manhã diferente junto com os membros do Conexão Cidadã ACL. Com música, circo e artes visuais, a Associação Londrinense de Circo e a Secretaria Municipal de Assistência vão mostrar ao público algumas das atividades realizadas no Projeto Arte Educação.

Na programação está prevista a intervenção de grafite na sede da Casa da Economia Solidária Café e Arte, da Secretaria de Assistência Social, apresentação de circo artistas da Escola de Circo de Londrina e de música com o Clube de Choro de Londrina, além de exposição de artesanatos da República Feminina Casa Cedro.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Micali, mensalmente o projeto Conexão Cidadã apresenta as ações que vêm sendo realizadas com as pessoas das casas de acolhimento infantil e adultas de Londrina e com a população em situação de rua., por meio do Projeto Arte e Educação.

Agora, a ideia é ampliar essa atividade com a integração de outros serviços da SMAS, como o de Produção Inclusiva, o Economia Solidária. “É um evento que todo mês demonstra o que vem sendo feito nos acolhimentos e nos serviços da assistência social. Desta vez, estamos iniciando uma ação de forma agrupada, onde dois serviços da Secretaria de Assistência Social (Arte e Educação e Economia Solidária) estarão juntos daqui para frente. Os dois serviços são financiados 100% pela Secretaria de Assistência Social”, lembrou Micali.

Sobre as ações que serão realizada, o responsável pela Associação de Circo de Londrina, Paulo Libano, explicou que foi convidado o artista plástico, especialista em Arte-Educação e em Arte e TV, Jota Dias, para dar uma nova identidade visual ao espaço Café e Arte. Para tanto, ele deve começar os trabalhos com grafite nesta quinta-feira (23), para finalizá-los no sábado (25) até às 12h.

“No sábado, pela manhã, vamos ter várias performances artísticas, as meninas da República Casa Cedro com a produção de artesanatos, as atividades que realizamos nos acolhimentos com a população de rua, o Clube de Choro e a mudança da identidade visual da Casa Café e Arte. Nossa proposta é trabalhar com a população em situação de rua e os acolhidos para resgatar o vínculo das crianças e adultos atendidos ali, para que eles criem novos planos para a vida e consigam se reintegrar na sociedade, e a arte é a ferramenta pedagógica usada para isso”, disse Libano.

Cerca de 20 pessoas devem promover a intervenção pedagógica artística, na Praça Sete de Setembro, durante a parte da manhã. O Conexão Cidadã é uma das atividades realizadas pelo Projeto Educação e Arte, realizado pela Associação de Circo de Londrina, com patrocínio financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social. “Temos o financiamento da Assistência Social por meio dos editais de chamamento da Prefeitura. Quando você tem recursos, pode ir além e pode qualificar ainda mais as atividades desenvolvidas. Isso é muito importante para nós e para a proposta do Arte Educação”, pontuou o responsável pela Associação de Circo de Londrina.

Conexão Cidadã

Através do Projeto Arte e Educação, cerca de 300 pessoas atendidas pelas 10 casas de acolhimento de Londrina como, por exemplo, o Lar Anália Franco, a Casa Lar MMA – Ministério de Missões e Adoração e a Casa Bom Samaritano, recebem diversas atividades lúdicas pedagógicas.

Por meio de várias linguagens culturais, 15 profissionais levam diversão e reflexão, para a população em situação de rua, sejam adultos ou crianças. Entre as atividades desenvolvidas estão hip hop, grafite, pintura, teatro, música, canto, artesanato e artes integradas. Durante o ano, várias apresentações são realizadas para a população conhecer os trabalhos que vêm sendo feitos com os acolhidos.

