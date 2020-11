Confira a programação on-line do ECOH para esta semana

Edição 2020 inclui apresentações de espetáculos, oficinas e entrevistas, e prossegue até 30 de novembro

A 10ª edição do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina (ECOH) prossegue com atividades para todos os públicos até 30 de novembro. Os interessados em conferir as apresentações de espetáculos, oficinas e entrevistas on-line poderão acessar o site do evento (https://ecoh.art.br/), ou as redes sociais do grupo, pelo Instagram, Facebook ou Youtube.

Todos os dias, às 10 horas, os organizadores lançam novos vídeos com histórias nas redes sociais do ECOH. Aos sábados e domingos são ofertadas sessões duplas, sempre às 10h e às 17h. A edição deste ano busca celebrar a cultura africana e sua oralidade.

Programação

Hoje (18), às 10h, haverá oficina de mergulho na história Barba Azul com Ana Luísa Lacombe. E às 19h30 ocorrerá o último encontro ao vivo sobre os processos de escuta, compilação e transcrição de narrativas orais com narradores de histórias brasileiros.

O coletivo Cada Um no Seu Quadrado irá se apresentar na sexta-feira (20), às 19h30. O projeto de produção audiovisual reúne contadores de histórias de todo país para pesquisar a relação das estruturas dos contos de tradição oral com as ferramentas de videoconferência. Nesta oportunidade narrarão “Salma ou Saloma”, um conto tradicional palestino.

Haverá, ainda, diversas outras atividades durante o ECOH 2020, como a reflexão proposta pelo professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Frederico Garcia Fernandes. O intuito é apontar como as relações cotidianas influenciam na construção de uma “sociedade zumbi” e como a poesia gera um antídoto para sair desta letargia humana impelida pela quebra de laços comunitários.

A 10ª edição do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina (ECOH) conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

