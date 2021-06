Confira as diversas atrações da Agenda Virada Cultural

Programação, válida até o dia 30 de junho, contém atividades culturais voltadas a públicos variados, desde crianças até adultos

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou a Agenda Virada Cultural, com a programação até o dia 30 deste mês, que contém diversas atividades culturais voltadas a públicos variados, desde crianças até adultos. A agenda traz o que está sendo produzido e disponibilizado por artistas, grupos e instituições.

Dentre as atividades, destaca-se o Canal da Vovó Fofuxa, da professora, artista e contadora de histórias, Eloiza Torres, que traz a personagem Vovó Fofuxa para narrar seus contos, receitas e brincadeiras de forma lúdica. Nesta semana, está disponível o vídeo inédito “Vovó Fofuxa conta Guirii e a árvore da Vida”, de Daniele Silva dos Santos, e “Vovó Fofuxa conta Um conto de bruxa, de Giovana Nogueira. Clique aqui para acessar o canal no YouTube.

Na sexta-feira (25), às 10h30, para o público infantil, haverá apresentação virtual da peça Pinuca, do Energia em Cena, projeto de responsabilidade social que leva espetáculos teatrais socioeducativos para as crianças. Confira por meio do site do projeto.

Hoje (25), às 18h30, a Biblioteca Pública Municipal de Londrina realizará uma programação on-line em parceria com a Mostra de Música de Câmara. O evento conta com recitais com músicos de renome, concertos comentados, workshops, entrevistas, conversas sobre música e apresentações comemorativas das temporadas já realizadas. Nesta semana, o projeto traz o recital do Kalon Guitar Duo. A transmissão será ao vivo, pelo canal do YouTube da Biblioteca.

A 1ª Mostra On-line de Circo de Londrina, realizada pela Vila Cultural Barracão Tangará, prossegue. Nesta sexta-feira (25), às 18h, haverá uma apresentação do Palhaço Galalau. Para conferir, acesse o canal do YouTube do Barracão Tangará.

Neste final de semana, nos dias 25, 26 e 27, sempre às 20h, o espetáculo “Réquiem para um barbeiro”, da Cia. Os Palhaços de Rua, será apresentado via YouTube da Companhia. O espetáculo é inspirado em obras do escritor Franz Kafka, do filósofo e educador Paulo Freire e em depoimentos pessoais de vivências do ator Adriano Gouvella. A peça traz, para o palco, a vida e os processos em que o personagem José é injustiçado, levantando indagações sobre o sistema judiciário brasileiro. A classificação etária é 12 anos.

Para ter acesso a todas as ações da agenda, clique no link https://portal.londrina.pr.gov.br/agenda-cultural.

