Confira o resultado preliminar da Bolsa Paraná Criativo

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL (FAUEL) publicou ontem (07) o resultado preliminar dos habilitados no edital Programa Bolsa Cultural Paraná Criativo/Lei Aldir Blanc, que vai conceder 950 bolsas culturais a empreendimentos criativos do campo da cultura afetados pela pandemia de Covid-19, contribuir para a formação e mapear empreendimentos criativos, projetos, atividades e ações, festivais e mostras do Estado.

Esta primeira lista dos empreendedores habilitados está no site e pode ser conferida no link fauel.org.br .

Conforme o edital, os recursos poderão ser impetrados até às 23h59 do dia 11 de fevereiro. O resultado final de habilitação será publicado no dia 15 de fevereiro após análise dos recursos e sua devida divulgação como deferidos e indeferidos, assim como da convalidação das inscrições, que deverão ser submetidas à Plataforma Auxílio Emergencial Cultural/DATAPREV.

Caso o número de empreendimentos habilitados seja maior do que a quantidade de bolsas disponíveis, a organização fará sorteios públicos para o preenchimento da quantidade de bolsas do programa, conforme o item 10 do edital de abertura.

O Programa Bolsa Cultural Paraná Criativo faz parte do Projeto de Extensão “Cadeia Produtiva da Cultura: economia criativa e solidária”, com assessoria do Projeto integrado PROPOCULT – Projeto Integrado de Política e Ação Culturais: interfaces entre Universidade e Movimentos Culturais de Londrina - e da Casa de Cultura da UEL.

Emilia Miyazaki/Asimp