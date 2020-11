Conheça os vencedores do 22º Festival Kinoarte de Cinema

A organização do 22º Festival Kinoarte de Cinema divulgou a lista dos vencedores desta edição de 2020. Na competitiva de Curtas Londrinense, o prêmio de Melhor Filme Júri Popular e Oficial foi para “Salina” de Gustavo Nakao. Na competitiva Paranaense de curtas, o prêmio Melhor Filme segundo Júri Popular e Júri Oficial foi para “Ainda Ontem”, de Jessica Candal.

O Júri Oficial escolheu o curta “A Morte Branca do Feiticeiro Negro” de Rodrigo Ribeiro como Melhor Filme na Competitiva Nacional, e o curta “Carne” de Camila Kater foi eleito o Melhor Filme junto ao Júri Popular.

Na competitiva Ibero-americana de curtas, o prêmio de melhor filme foi para “Woman” do diretor Raúl de la Fuente Calle, segundo votação do júri oficial e popular. Além do Troféu Udihara, os melhores curtas londrinense, paranaense e nacional receberam os prêmios de R$1 mil, R$2 mil e R$5 mil Reais, respectivamente.

Fizeram parte do Júri Oficial, Francis Vogner, curador do Festival de Cinema de Tiradentes; Lila Foster, curadora do Festival de Cinema de Tiradentes; Maria Abdalla, idealizadora e diretora geral do Goiânia Mostra Curtas; Marcos Santuário, curador do Festival de Gramado; Pedro Tavares, curador da mostra World Cinema do Indie - Mostra de Cinema Mundial e trabalha no Festival Internacional de Cinema Infantil e Festival Ecrã.

O Júri Popular pôde votar através da plataforma innsaei.tv, após cada filme assistido.

O Festival foi realizado de 08 a 15 de novembro em formato digital com mostras, competitivas, encontros de mercado, oficinas, debates, entre outros, em uma realização da Kinoarte (Instituto de Cinema de Londrina) e produzido pela Leste BR. Teve o patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Promic, e do Governo Federal através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura via Fundo Setorial do Audiovisual.

Emilia Miyazaki/Asimp