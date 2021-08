Contação de histórias on-line para adultos será realizada nesta sexta-feira (6)

Transmissão será disponibilizada, gratuitamente, pelo canal no YouTube do Londrix; iniciativa recebe patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura

Nesta sexta-feira (6), a partir das 20h, o projeto “Contação de Histórias para Adultos” terá mais uma edição, voltada à temática do amor. A transmissão é gratuita, aberta a todos os interessados e será realizada no canal de Youtube do Londrix – Festival Literário de Londrina. A iniciativa recebe patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Com cerca de uma hora de duração, o evento terá a participação de Edra Moraes, que lerá o conto “Amor”, de Clarice Lispector; Gilza Santos, interpretando a narrativa oral “Canção dos Homens”, de uma tribo africana; e Chris Vianna e Valdir Grandini, que lerão passagens dos livros “Primeiras Estórias” e “Grande Sertão: Veredas”, ambos de Guimarães Rosa. Durante as leituras, os intérpretes farão uso de diferentes recursos para promover a imersão dos leitores, incluindo músicas de fundo, gestos físicos, entonação vocal e expressões faciais. Após as transmissões, a gravação ficará disponível no canal do Londrix no YouTube.

De acordo com a escritora, contadora de histórias e produtora da iniciativa, Edra Moraes, o “Contação de Histórias para Adultos” é um projeto de extensão relacionado ao Festival Literário de Londrina (Londrix). Realizadas quinzenalmente, desde 30 de abril, as contações têm o objetivo de promover reflexões e formar leitores, assim como divulgar o trabalho de autores.

“A oralidade faz parte do ser humano, e pessoas de todas as idades gostam de ouvir histórias. Como já existem vários eventos desse tipo para crianças, resolvemos contemplar, nesse projeto, o público adulto. Entre outros benefícios, a contação de histórias é uma atividade relaxante, que enriquece o vocabulário e trabalha emoções”, frisou.

Ainda segundo Moraes, quem quiser participar das próximas edições do projeto, contando uma história de sua própria autoria ou de outro autor, pode se inscrever por meio do número de WhatsApp (41) 99772-2447.

