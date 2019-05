Contra o bullying, ex participante do The Voice Kids 2019 grava música: ‘Play’

Luisa Ferrari, participante do The Voice Kids 2019, revelou que em breve irá lançar uma música de autoria própria com a temática contra o bullying buscando trazer uma mensagem positiva não apenas para crianças, mas para toda a sociedade.

Com letra composta por ela e sua mãe Vanessa Ferrari, a música “Play" está sendo gravada em parceria com o produtor musical Gabriel Fernandes. A jovem cantora de apenas 9 anos de idade diz estar realizando um sonho: "tudo está sendo produzido com muito amor. Estamos gravando no meu colégio o clipe e os meus amigos da escola participam”, conta.

Para participar do clipe, Luisa também fez questão de convidar os amigos Esthela Martins e Guilherme Eiji, também participantes do The Voice Kids 2019.

O clipe promete ser um mix de magia com realidade em cenas que vão divertir e remeter ao mundo da fantasia, tão comum no imaginário infantil, mas ao mesmo tempo lidar com a questão do bullying, que é tão própria do mundo real. Luisa diz querer influenciar as pessoas para não darem continuidade a hábitos ruins e que a cultura do bullying pode ser substituída pela empatia , respeito e muito amor.