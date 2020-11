Coral Um Canto em Cada Canto lança livro sobre sua história

Com 18 anos de trajetória, o projeto desenvolvido nas escolas municipais atendeu cerca de 11 mil crianças e realizou mais de 600 apresentações

O Projeto Educação Musical lançará, nesta quinta-feira (26), o livro “Um Canto em Cada Canto – fazendo história e transformando vidas”. A ação, que será às às 19h30, visa compartilhar experiências para formação de estudantes de música e regentes de coro infantis. O evento acontecerá pelo Youtube e os interessados em participar deverão acessar o canal do Congresso Internacional de Música Coral infanto-juvenil.

O lançamento do livro pretende resgatar e honrar as memórias de tantos que já participaram ou colaboraram com o coral “Um Canto em Cada Canto” ao longo de quase duas décadas. Além de fomentar o surgimento de novos projetos nessa área.

A narrativa irá compartilhar com o leitor um pouco dos arquivos e memórias do projeto, junto com depoimentos coletados no decorrer da história. Haverá, ainda, a apresentação de fotos, manchetes de jornais, cartas, lembranças e programas de concerto.

Segundo a organizadora e autora do livro, Oleide Lelis, a obra traz um registro pedagógico. “Esta obra é também, uma contribuição para a área de canto coral infantil e para a formação social das crianças. Estamos realizando um sonho ao registrar todos esses anos de história”, explicou.

O livro é uma organização de Gilcene Fraga de Oliveira e Oleide Lelis, que também são autoras do livro, em parceria com Ana Paula Miqueletti, Carla Nishimura, Klesia Garcia Andrade e Lucy Schimiti.

Histórico

O projeto do coral Canto em Cada Canto iniciou suas atividades em 2002, com o objetivo de realizar uma prática educativa de iniciação musical por meio do canto em grupo, dentro do ambiente escolar. As atividades de socialização e o respeito à participação do outro, junto à disciplina e concentração formam o cerne do projeto.

Durante esses 18 anos, a iniciativa atendeu cerca de 11 mil crianças e realizou mais de 600 apresentações, com um público envolvido de, aproximadamente, 100 mil pessoas. Além disso, contribuiu para desenvolvimento dos potenciais cognitivo, psicomotor e emocional dos alunos participantes.

O projeto Educação Musical conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) e convênio com a Secretaria Municipal de Educação.

