Coral Unicanto distribui mensagem de esperança na pandemia

O Coral Unicanto de Londrina gravou uma mensagem de paz, principalmente de recomeço para o londrinense e todos os brasileiros. A gravação levou quase dois meses de produção, com seus 45 integrantes e está disponível no Youtube do Coral Unicanto. https://youtu.be/AJ_8tC8_2is

“É uma renovação de esperança. Escolhemos para isto o hino cristão Amazing Grace (sublime Graça) lançado em 1779 e que em seus quase 250 anos, traduz bem o que sentimos”, disse o maestro do coral, José Mario Tomal. O hino é de autoria de John Newton e E.O. Excell. E o texto de abertura “Recomeçar” tem como autores Airton Zarpelão e Rogério Germinari.

O Coral Unicanto de Londrina, com mais de 30 anos de atividade é responsável pelo Festival Unicanto de Corais, que sempre é realizado em novembro e vem difundindo o intercâmbio de informações, o conhecimento e a prática do canto coral no Brasil e em outros países.