Corposom: encontro ao vivo com Zuzuleiva e Edna Aguiar

Nesta quinta-feira, dia 03 de setembro de 2020 às 19h30, Edna Aguiar convida Zuzuleiva para um encontro ao vivo e imperdível. Nesse encontro denominado "CORPOSOM" serão abordadas questões e curiosidades das diferentes expressões da voz, tendo como ponto de partida a multiplicidade das línguas e a música do mundo.

O bate-papo aberto, online e gratuito integra a programação do segundo módulo do curso livre de teatro de rua do Canto do MARL. O curso conta com o patrocínio do PROMIC - O programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina.

O corpo humano é, indiscutivelmente, uma das produções mais admiráveis da nossa mãe natureza.

Composto da matéria proveniente de "poeira das estrelas", o que nos difere dos gigantescos astros é apenas a quantidade de massa. Portanto, enquanto "ser cósmico", o humano tem a capacidade de se expressar através desse "corpo estrela", que produz ondas sonoras e gravitacionais, utilizando-se da inteligência que lhe é peculiar.

O que representam tais ondas para a energia e a expressão corporal?

As sonoridades de diferentes culturas, tradições, idiomas e etnias revelam manifestações arquetípicas recheadas de histórias e particularidades que a humanidade tem por bem conhecer e preservar.

Zuzuleiva

Formada em Comunicação pela FAAP; Astronomia (CASP - IAG - USP), Zuzuleiva é cantora (www.mawaca.com.br), dançarina (danças clássicas indianas Odissi e Kathak / Dança Oriental), atriz (Teatro Escola Macunaíma) e comediante. Integra o elenco do programa CASAKADABRA, da TV Cultura, interpretando a"Bruxa Zilu".

Edna Aguiar

Professora do curso livre de teatro do Canto do MARL, é atriz, cantora, contadora de histórias, artesã e artivista, natural de Londrina.

Acompanhe pelo youtube em https://youtu.be/2LtOlz696ik

Realização: Curso Livre de Teatro de Rua da Vila Culural Canto do MARL

Patrocínio: PROMIC - Programa Municipal de Incentivo à Cultural de Londrina.

Apoio: MARL - Movimento de Artistas de Rua de Londrina.

Lucas Godoy/Asimp