Cover de Elton John se apresenta no Royal Plaza Shopping

Com as bênçãos do próprio Elton John, com quem se encontrou em 2015 no Rock in Rio, o maestro Rogerio Martins, considerado o cover oficial do ídolo, desembarca em Londrina para uma apresentação mais que especial no próximo dia 13, a partir das 19h, no Espaço Cultural do Royal Plaza Shopping, no terceiro piso. O público que assistirá ao espetáculo participou da campanha de Dia das Mães e ganhou ingressos durante a promoção. Em uma hora e meia de apresentação, o músico interpretará os grandes sucessos de Elton John.

Martins incorpora o ídolo a tal ponto que já até lançou um álbum em tributo ao pianista, cantor, compositor e produtor britânico, todas liberadas pela gravadora do artista. A apresentação é contagiante, emocionante, divertida e envolvente, com a plateia cantando o tempo todo. O show já rodou outros países, incluindo França, Chile e Paraguai.

O espetáculo foi preparado para trazer arranjos, instrumentos e figurinos muito semelhantes aos originais. Até o sapato utilizado foi produzido sob medida para que o maestro tenha a mesma estatura de Elton John. Os figurinos, inclusive, foram feitos fora do Brasil por costureiros especializados em grandes espetáculos de Las Vegas. Entre as canções, não poderão faltar Your Song, Candle In The Wind, Can You Feel The Love Tonight, Don´t Go Breaking My Heart.