Crônica: A culpa é dos outros

Aquele é o Tibúrcio.

Tibúrcio é daquelas pessoas que acredita não ser responsável pelas coisas erradas que acontecem a si mesmo.

A culpa é sempre dos outros!

Igual aquela história do sujeito que flagrou a mulher com outro homem no sofá da sala e culpou o sofá, jogando-o fora, ou então o camarada que recebeu uma carta com notícias ruins e culpou o carteiro.

Tibúrcio também tem essa mania de achar que tudo de ruim ou errado que acontece com ele é consequência das atitudes dos outros. Nunca dele mesmo.

É formado em contabilidade, mas não consegue parar em escritório algum, já que toda vez que faz algum cálculo errado, joga a culpa em algum colega. Porém, é claro que a verdade vem à tona, mas Tibúrcio não admite seus erros, e sempre acaba demitido por justa causa.

Trabalhou como caixa de supermercado, errou o troco de um cliente, voltando uma quantia a mais, o próprio cliente, ao perceber o dinheiro a mais que recebera voltou ao caixa para devolver a quantia, mas Tibúrcio alegou que jamais cometera tal equivoco e que o cliente estava querendo o prejudicar. Ao ser constatado que realmente seu caixa estava com falta daquela quantia, foi demitido. Saiu culpando o embalador.

Colocou um anúncio procurando emprego numa página do Facebook, mas escreveu: “tenho esperiência em técnicas contábeis. Faço também seu imposto de renda”.

Ao ser corrigido por outros usuários da página, que o certo seria experiência e não esperiência, culpou primeiramente o corretor hortográfico, mas, quando disseram que era ortográfico, culpou o Aurélio.

Foi despejado da quitinete que morava por falta de pagamento, já que o dinheiro do aluguel dos últimos três meses, gastou em jogos e culpava a Caixa Economia Federal por nunca ter ganhado, alegando que os sorteios da Mega Sena eram fraudadas e já sabiam quem seriam os premiados.

Está agora morando embaixo do viaduto na saída da cidade. O lugar não é muito confortável. Culpa do engenheiro que fez a ponte muito aberta e propensa a goteiras em época chuvosa, segundo Tibúrcio.

E mesmo com toda desgraceira que acometera sua vida pelas suas equivocadas atitudes e escolhas, Tibúrcio mantém-se firme no propósito de não admitir seus erros, culpando sempre os outros por suas mazelas.