Crônica: A triste decisão de Fagundes

O litro de pinga e o veneno de rato estavam sobre a mesa. Fagundes enche um copo com a cachaça e despeja o veneno em uma xícara.

São nesses momentos que um homem faz um balanço de sua vida e relembra as conquistas e os fracassos. Para ele muito mais fracassos.

Lembrou-se de quando era criança, das malcriações que os amiguinhos sempre faziam com ele, só pelo fato de ser o mais mirradinho da turma. Lembrou-se do primeiro emprego num supermercado e as 140 dúzias de ovos que quebrou ao escorregar e cair sobre a pilha de caixas em forma de pirâmide. Lembrou-se de Verônica, a única mulher que realmente amou, tudo bem que a mulher não fosse o ideal de beleza com seus 120 quilos, rinite e sudorese noturna. Viveu com Verônica por um ano e meio até descobrir que a mulher estava tendo um caso com o padeiro do bairro (o que rosquinhas recheadas não fazem).

Depois do divórcio trabalhou em uma pequena fábrica de papel higiênico. Três anos depois a firma decretou falência. Só não perdeu tudo porque num acordo na Justiça, Fagundes recebeu quatro mil rolos de papel higiênico como acerto. Quando o caminhão descarregou todo aquele papel na pequena casinha que alugara num bairro pobre da cidade, os moradores foram taxativos: - Que homem mais cagão!

Mas seu inferno astral chegou ao ápice quando se mudou daquele bairro pobre para uma pensão furreca num bairro mais furreca ainda. Lá dividia o quarto com o vulgo Ligeirinho, que no começo causou um pouco de curiosidade pelo seu jeito discreto e ao mesmo tempo bagunçado. Quase não aparecia no quarto e se aparecia, era para comer e sair rapidinho.

Fagundes arrumou um novo emprego como limpador de fossas.

Um dia, ao chegar à pensão se depara com Ligeirinho mexendo em suas coisas e revirando seus documentos.

Foi a gota d’água. Aguentou na vida o que podia e deveria tomar uma atitude.

Agora ele contempla o copo de cachaça e o veneno de rato. Tomou uma decisão e ninguém iria fazer com que mudasse de idéia. Era a hora de por um ponto final em tudo.

Fagundes tomou um gole de cachaça, pegou a xícara com o veneno e caminhou até um canto do quarto; se abaixou e gritou para todos da pensão e também da vizinhança e por que não dizer, para todo o mundo ouvir:

- Morre rato desgraçado!

Enquanto isso, Ligeirinho passava correndo no outro lado do quarto com um pedaço de queijo nos dentes.

