Crônica: Em 2021 Você é Você

2020 vai-se indo e no findar do ano muitas pessoas costumam fazer uma retrospectiva do que fizeram, deixaram de fazer ou deveriam ter feito nos últimos 365 dias passados.

Particularmente não penso no que deixei de fazer porque se estou aqui hoje e as consequências do que não fiz não foram catastróficas, quer dizer que o que deixei de fazer não fez falta. E se tiver alguma coisa que realmente quero fazer que seja feito hoje e agora e não esperar para amanhã ou depois de amanhã ou depois de depois de amanhã até acabar mais um ano e não fazer nada.

Existem também pessoas que ficam melancólicas em frente ao espelho ao observarem novos cabelos brancos que surgiram (ou cabelos que sumiram), rugas que apareceram ou a barriga que cresceu mais um pouco.

Mas aí entra a questão do “inevitável” e a não ser que você tenha muita grana para cirurgias plásticas paliativas, o envelhecer deve ser tratado como uma oportunidade de crescimento e não desespero.

Por falar em desespero, muitas pessoas se desesperam por coisas tão banais que acaba transformando o ano em sofrimento, raiva ou angustia, mas o que essas pessoas precisam saber é que somos todos assim, não existe nenhum Super-homem entre nós. Por isso, o importante é buscar sua felicidade ou pelo menos o sentir-se bem tanto nas coisas pequenas quanto nas grandes conquistas.

E o mais importante: Você é Você! Você não é os outros!

Faça o que quiser fazer para você mesmo, sem querer agradar ou mostrar-se melhor para os outros.

A única relação que você precisa ter com os outros é o respeito. Seguindo esse conceito (respeito com os outros), você é livre para fazer o que achar melhor para sua vida.

E no mais deixo aquela célebre frase: “No final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou ao final”.

Bom fim de ano e um feliz 2021 pra todo mundo!