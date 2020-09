Crônica: O Toucinho 

Pedrinho morou a vida toda na roça. Tinha 13 anos, filho único e praticamente sem amigos, pois sua casinha era tão isolada que de dias em dias passava alguém na estradinha.

Frequentou a escola por dois anos, mas não continuou, preferia a lida na pequena lavoura junto de seu pai do que se enrolando todo com os números e letras. Seus pais que eram bastante xucros não ligaram por Pedrinho desistir da escola, achavam que ler e escrever não valiam nada para quem vivia de plantar e cuidar de animais.

Pedrinho se sentia sozinho, sabia que seria muito difícil sair da roça e ir para a cidade porque os pais que já estavam com a idade avançando jamais arredariam os pés de lá e ele não abandonaria os dois sozinhos no meio do mato, sem energia elétrica, sem veículo e sem vizinhos.

Já que arrumar amigos era praticamente impossível, Pedrinho se tornava amigo dos animais. Foi assim que o gato preto folgado e cotó se tornou o confidente, os dois cachorros vira-latas se tornaram os companheiros de pescaria e o ganso pescoçudo se tornou o amigo de pega-pega.

Mas faltava aquele amigo para todas as horas, aquele amigo que ficaria ao seu lado conversando nas caminhadas pelo mato, que almoçaria junto à mesa e dormiria no mesmo quarto. Seria um amigo quase irmão.

Pedrinho arrumou esse amigo quando a porca Gumercinda deu a luz. Entre os porquinhos recém-nascidos, Pedrinho escolheu o menorzinho e mais rosinha, seu amigo/irmão.

O batizou de Toucinho, nome um tanto quanto sugestivo, mas não é que o porquinho atendia quando o rapazinho o chamava pelo nome.

Toucinho e Pedrinho brincavam juntos, ficavam horas conversando, é claro, Pedrinho falava e o porquinho apenas no seu roinc, roinc.

Como é da natureza dos porcos, logo toucinho estava um leitão, gordo e porco, mesmo assim Pedrinho não largava o suíno. Podemos dizer que realmente surgira um amor de irmãos entre os dois.

Toucinho crescia, ocupava espaço, porém sempre estava ao lado de Pedrinho à mesa no almoço e janta, dormia ao lado da cama do rapaz e só não tomavam banho juntos porque o porco corria.

Quando Toucinho virou um porcão, os pais de Pedrinho que não estavam nem aí se haviam ganhado outro filho e decidiram vende-lo.

O negócio foi fechado com o Agenildo, dono de um armazém numa vilinha daqueles cafundós.

Pedrinho só soube da venda de Toucinho quando voltou à noite do riacho onde havia pescado lambari.

Desesperado por perder o porco, Pedrinho selou o velho pangaré de seu pai e saiu para a vila.

Ao chegar no bar do Agenildo, percebeu estar havendo uma roda de violeiros com comes e bebes.

Sem delongas perguntou a Agenildo quase chorando:

- Onde está o Toucinho?

Agenildo sorrindo apanhou um prato de petiscos e ofereceu a Pedrinho:

- Está aqui o torresmo.

Nota do autor:

“Essa triste história me faz divagar sobre as incríveis metamorfoses que acontecem na natureza e ter a certeza de que tudo está intrinsecamente em equilíbrio nesse planeta ao qual habitamos. É assim que o girino se transforma em sapo, o mandarová se transforma em borboleta e o Toucinho se transforma em torresmo”.