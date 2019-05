Cultura promove audiências públicas nas oito macrorregiões

A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura promove a partir de quarta-feira (29) as Audiências Públicas Regionais de Cultura 2019. Os encontros que seguem até 4 de julho vão acontecer nas oito macrorregiões histórico-culturais do Paraná e propõem abrir o diálogo com a comunidade sobre vários temas fundamentais para a cultura no Estado.

“Ir ao encontro dos protagonistas da Cultura no Estado e ouvir suas demandas é mais uma iniciativa alinhada às novas diretrizes do Governo do Paraná, de estar próximo e atender cada setor da sociedade paranaense de forma transparente e acessível. Assim unimos esforços para construir uma gestão melhor para todos”, disse o secretário da Comunicação e Cultura, Hudson José.

Na pauta estão o Sistema Nacional de Cultura (SNC), a ação programática da cultura proposta pela nova gestão, o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) e as políticas públicas de economia criativa. Também serão temas das reuniões o cronograma da Conferência de Cultura para eleição dos novos membros do Conselho Estadual de Cultura (Consec) e a elaboração participativa dos planos setoriais de cultura.

A superintendente da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, reforça a necessidade de abrir este canal de escuta ativa com os produtores e gestores culturais. “A gestão participativa é a nossa forma de atuação e, por isso, é importante ouvirmos as pessoas que estão diretamente envolvidas com a cultura nos municípios, apresentar nossas ideias e propostas para, juntos, definirmos políticas públicas para o Estado e uma agenda cultural do Paraná”.

Para participar da audiência os interessados devem se inscrever por meio do formulário disponibilizado no site www.cultura.pr.gov.br. É importante selecionar a macrorregião em que vai participar e a área da qual faz parte, representa ou tem afinidade.

As cidades-sede dos encontros são Cascavel (Oeste), Curitiba, Guarapuava (Centro-Sul), Londrina (Nordeste), Maringá (Noroeste), Paranaguá (Litoral), Pato Branco (Sudoeste) e Ponta Grossa (Campos Gerais).

Cronograma

29 de maio | 9h às 18h

Paranaguá | Macrorregião Litoral

Auditório da Biblioteca Municipal Leôncio Correia. Av. Gabriel de Lara, s/n, Centro

5 de junho | 9h às 18h

Ponta Grossa | Macrorregião Campos Gerais

Cine Teatro Ópera. Rua XV de Novembro, 468, Centro

6 de junho | 9h às 18h

Guarapuava | Macrorregião Centro-Sul

Unicentro – Campus Santa Cruz. Rua Padre Salvador, 875

12 de junho | 9h às 18h

Londrina | Macrorregião Nordeste

Auditório da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil). Rua Minas Gerais, 297, Centro

13 de junho | 9h às 18h

Maringá | Macrorregião Noroeste

Centro de Ação Cultural (CAC). Av. Paraná, 793, Zona 1

24 de junho | 9h às 18h

Pato Branco | Macrorregião Sudoeste

Teatro Municipal Naura Rigon. Rua Jacireta, 450

27 de junho | 9h às 18h

Cascavel | Macrorregião Oeste

Centro Cultural Gilberto Mayer. Rua Duque de Caxias, 379, Centro

4 de julho | 9h às 18h

Curitiba | Macrorregião Curitiba

Guairinha – Centro Cultural Teatro Guaíra. Rua XV de Novembro, 971, Centro.

AEN