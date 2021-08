Cultura publica edital para selecionar projetos estratégicos

Atividades formativas, preservação da história de Londrina, festivais, projetos livres e ações para o resgate da memória do carnaval serão contemplados pelo edital

Nesta semana, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), divulgou a abertura do edital de chamamento para os projetos estratégicos. O Edital nº 004/2021 prevê o incentivo financeiro para os proponentes de projetos em várias linhas de atuação, como atividades formativas, preservação da memória histórica, festivais, projetos livres e para o resgate da memória do carnaval.

Ao todo, o Município de Londrina destinará R$ 1.360.000,00 para esse edital, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e com recursos do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais (FEIPC). O edital completo pode ser lido no Jornal Oficial do Município nº 4.410 (clique aqui para acessar).

Os interessados podem se inscrever até 2 de setembro deste ano, na plataforma Londrina Cultura. Podem participar as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que executem as ações até o dia 29 de julho de 2022.

Para o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, é uma alegria anunciar a abertura do edital, que visa difundir a cultura no município e também auxiliar os artistas, que sofreram bastante com o longo período de pandemia vivenciado no Brasil. “É um prazer anunciar a abertura do edital dos projetos estratégicos, que devem contribuir muito para a retomada da vida cultural de Londrina. Estamos contando com a aceleração do Programa Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e com as novas regras estabelecidas, que possibilitam encontros e espetáculos. Mas, de qualquer maneira, os recursos financiam formação, a execução de festivais e encontros de diversas áreas, como o circo, a dança, a música, e a contação de histórias”, explicou.

A novidade, deste ano, está na linha de iniciativas sobre carnaval, em que se esperam ações voltadas ao estudo, pesquisa e organização do mesmo. Serão distribuídos até R$ 120.000,00 nas diversas modalidades, que são: escola de samba, carnaval dos blocos 1 e 2, e no site Carnaval do Futuro.

Segundo a diretora de Incentivo à Cultura da SMC, Sônia Regina, a ideia não é fomentar projetos que realizarão a festa de carnaval, mas sim aqueles que recuperem as memórias do carnaval londrinense e contribuam para qualificar sua organização.

Para a linha de Festivais serão destinados até R$ 600.000,00. Aqui, podem se inscrever projetos voltados aos festivais, como a Mostra de Música de Câmara, o Festival de Dança, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina (ECOH) e outros. Já na linha de projetos estratégicos de oficinas de criação cultural e outras ações formativas serão aplicados até R$ 240.000,00. Um exemplo de ação já apoiada em anos anteriores, nessa linha, foi o projeto Um canto em cada canto e o Musicando na Escola.

Na linha de preservação da Memória Histórica serão alocados até R$160.000,00 para atividades como, por exemplo, “Memórias”, que executou projeções em prédios históricos de Londrina, como na Biblioteca Pública Municipal. Já na linha de projetos Estratégicos Livres serão destinados R$ 240.000,00. Aqui, já receberam financiamento, por exemplo, o Brisa: Saraus Artísticos.

A intenção é que este edital ajude a fomentar a universalização do acesso à cultura, por meio dos processos e ações culturais, ao mesmo tempo em que efetive a política municipal de cultura na prática.

NCPML