Cultura publica resultado final do primeiro edital do Promic 2021

Foram selecionados 20 projetos de diferentes linguagens culturais; outros três editais do Promic estão em andamento

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), divulgou, na quarta-feira (19), a relação final dos projetos selecionados no Edital nº 001 do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic 2021). A lista definitiva traz todas as propostas contempladas nos segmentos de Projetos Independentes, Bolsas de Estudo, Pesquisa e Criação Artística e Cultural. Confira o resultado na edição nº 4.423 do Jornal Oficial do Município (página 4).

Os projetos escolhidos, caso apresentem corretamente toda a documentação exigida, passarão a ser contemplados com recursos municipais do Promic, visando estimular, fortalecer e valorizar a produção cultural londrinense.

O Edital nº 001/2021 contou com mais de 200 inscrições. Ao todo, foram selecionados 20 projetos nas linhas Bolsa Atividades Formativas Didático-pedagógicas; Bolsa Circulação/Difusão; Bolsa Criação/Produção; e Bolsa Preservação da Memória e do Patrimônio Material e Imaterial. Estão sendo contemplados trabalhos que envolvem diferentes linguagens como cinema, teatro, música, cultura integrada, hip hop, infraestrutura cultural, artes gráficas, literatura, patrimônio cultural e natural e fotografia.

Neste primeiro edital de 2021, o investimento total previsto é de R$ 500 mil, somadas todas as categorias existentes. Todos os projetos inscritos foram analisados e avaliados pela Comissão de Análise de Projetos Culturais (CAPC).

Segundo o assessor da Secretaria Municipal de Cultura, Valdir Grandini, o edital inaugural de 2021 do Promic é um dos mais amplos e importantes acionadores da agenda cultural londrinense, por conta da vastidão e qualidade das produções inscritas. “O incentivo para essa categoria abarca projetos independentes, de formação e pesquisa, com circulações já existentes e também novas criações. Essa característica de diversidade reforça a riqueza histórica da produção cultural de Londrina, com tantos projetos bons, e muitos deles infelizmente acabam ficando de fora das seleções. Este edital também preza pelo princípio da equidade, contemplando conjunto com diferentes linguagens e possibilidades”, afirmou.

Grandini ainda ressaltou que outro aspecto valoroso do edital é criar ambientes para desafogar parte da demanda represada de projetos e iniciativas dos agentes locais. “Nesse período de pandemia e restrições, com grande impacto na cultura, são muitos os artistas, gestores e produtores ansiosos para viabilizar e mostrar seus trabalhos ao público. O Promic sempre foi uma ferramenta de difusão importante para a cidade, e tem esse papel ainda mais forte nesse contexto atual. São muitas pessoas talentosas e com potencial querendo ocupar seu espaço, mostrar seu valor e com perspectivas inovadoras para fortalecer nossa cultura”, acrescentou.

Os proponentes com projetos selecionados terão 15 dias, corridos e improrrogáveis, a partir da publicação do resultado final, para apresentar a documentação necessária, que permitirá, posteriormente a celebração do Termo de Compromisso Cultural junto à SMC. A falta de cumprimento desta regra, dentro do prazo definido, levará à desclassificação do projeto, conforme prevê o edital.

Promic

Em 2021, a Secretaria Municipal de Cultura abriu, até o momento, quatro editais públicos do Promic, totalizando R$ 3.160.000,00 em recursos.

Os três primeiros editais, juntos, registraram 665 propostas inscritas para a seleção de projetos em diferentes linhas de incentivo, superando a participação dos anos anteriores. Para estes, os recursos somam o montante de R$ 1,8 milhão, que será repassado aos projetos habilitados, conforme as regras e o teto de cada chamamento.

Além do Edital nº 001/2021

Projetos Independentes, Bolsas de Estudo, Pesquisa e Criação Artística e Cultural, seguem em andamento o Edital n° 002 – Bolsa Saberes, Fazeres e Identidades; e também o Edital n° 003, que irá selecionar propostas de Oficinas Criativas para compor a Fábrica – Rede Popular de Cultura. As propostas estão sendo avaliadas e os resultados serão publicados em breve.

Já o Edital 004/2021, aberto no dia 5 de agosto, é focado no incentivo a Projetos Estratégicos, e está com inscrições abertas. Este certame disponibilizará R$ 1.360.000,00 para atender linhas de atuação como atividades formativas, preservação da memória histórica, festivais, projetos livres e para o resgate da memória do carnaval.

Em breve, a Secretaria Municipal de Cultura abrirá mais três editais, dois deles dentro do Promic, sendo um voltado a projetos relacionados à realização da 10ª Conferência Municipal de Cultura de Londrina, e outro para as Vilas Culturais. Ainda há os editais da Lei Aldir Blanc, que serão realizados com recursos federais e organizados em âmbito municipal pela Prefeitura.

