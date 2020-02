Cursos de teatro da Funcart com inscrições abertas

No mês de março, começam as aulas dos cursos regulares da Escola Municipal de Teatro de Londrina e ainda é possível realizar matrículas em diversas turmas, que são divididas por idade, nível de experiência e por linguagem cênica. Dentre as opções, há o Curso Regular de Teatro (para o público em geral, nível 1 e 2), Teatro Infanto-Juvenil (para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos, nível 1 e 2), Teatro Livre (para adultos com mais de 40 anos), Oficina de Comédia e a novidade deste ano – o Teatro Musical. Todas as informações sobre público-alvo, dias e valores de mensalidade podem ser obtidas pelo telefone (43)3342-2362. Também é possível fazer uma visita à Escola para conhecer a estrutura e os princípios metodológicos. A Funcart fica às margens do Lago Igapó, na Souza Naves, 2380.

De acordo com o coordenador da EMT, Silvio Ribeiro, todos os módulos terão como resultado espetáculos ao final do ano, com uma característica especial: “É o 25º ano da Escola Municipal de Teatro, então essas montagens terão um olhar um pouco mais atento, já que todas serão comemorativas e com atividades diferenciadas, como, por exemplo, a participação na produção de ex-alunos que têm tido um destaque dentro da dramaturgia e do trabalho teatral”.

Outra novidade muito aguardada para 2020 é o curso de Teatro Musical, que será oferecido pela primeira vez pela Funcart, propiciando aos alunos ampla formação em dança, canto e interpretação. Serão 15 horas-aula semanais para desenvolver as habilidades profissionais necessárias para a execução de espetáculos. “O Brasil é o terceiro maior mercado de teatro musical do mundo, perde somente para EUA e Inglaterra. As grandes produções do Rio, São Paulo e outros eixos começaram a ser aquecidas e cada vez mais precisam de talentos e artistas que tenham uma noção total que a linguagem exige”, explica.

Além do teatro, outros módulos da Funcart também permanecem com matrículas abertas em fluxo contínuo, como é o caso dos cursos livres de Balé Adulto, Balé Infantil, Dança Contemporânea, Canto Coral e Pilates. Informações podem ser obtidas pelo mesmo telefone. A Funcart é conveniada da Prefeitura Municipal de Londrina.