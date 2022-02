Dando sequência em seus lançamentos, Naiara Azevedo disponibiliza segundo EP de projeto

Depois do sucesso dos singles ‘Nem Te Culpo’ e ‘Triscou Já Foi’, segundo compilado do DVD tem participação de Gabriel Gava e já esta disponível em todas as plataformas

Depois da sua eliminação precoce do BBB, Naiara Azevedo continua a todo vapor com os lançamentos e disponibilizou, na quinta (17), o segundo EP do projeto “Baseado em Fatos Reais”, com mais três faixas inéditas e participação especial de Gabriel Gava. O compilado fica disponível às 21h em todas as plataformas digitais, mesmo horário em que os videoclipes serão liberados todos juntos no YouTube.

Sua passagem marcante na casa mais vigiada do país trouxe excelentes frutos para a carreira da cantora. A estratégia de lançar o projeto junto com sua entrada no reality deu tão certo que, além de acumular cerca de 20 milhões de visualizações e mais de 4 milhões de streamings em menos de 1 mês, atingiu uma marca única no Facebook com a canção “Triscou Já Foi”: são mais de 8.5 milhões de reproduções somente na rede social. Além disso, a faixa ganhou uma coreografia especial, que conquistou os colegas de confinamento de Naiara, além de milhares de fãs e famosos.

Antes de entrar no reality show de maior repercussão nacional, Naiara Azevedo deixou os próximos passos de sua carreira programados aqui fora e o cronograma foi seguido à risca por toda equipe. Com o lançamento do single “Nem Te Culpo” e do primeiro EP do álbum, com participação especial de Humberto & Ronaldo e Ícaro & Gilmar, pudemos observar um trabalho muito intimista da cantora, que inclusive voltou a compor para esse repertório. No segundo compilado, temos a parceria com Gabriel Gava em “Laranja”, e mais duas faixas “Galerão” e “Boca no Lixo”. Ao todo, o DVD tem 12 faixas, das quais três são de composição da Naiara junto de seus parceiros.

Naiara: “Me entreguei de corpo e alma a esse projeto. Me envolvi em todos os processos e cuidei de tudo, do início ao fim. Inclusive, compus três faixas, coisa que não acontecia há muito tempo. Quis entregar tudo de Naiara Azevedo neste DVD e passar um pouco da minha verdade como artista”

“Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais” tem produção musical de Blener Maycom, direção executiva de Rafael Cabral e direção geral de Fernando Cabral e Danilo Diaz. A direção de vídeo ficou por conta de Will Santos, da Terra Produções. Este é o primeiro trabalho da artista depois de assinar contrato de exclusividade com a desenvolvedora ONErpm Music Group.

OUÇA AQUI: https://onerpm.link/baseadoemfatosreais_ep2

Juliana Sagnori/Asimp