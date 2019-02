David Mour faz show gratuito de lançamento do novo EP

Neste domingo (10) o cantor e compositor David Mour sobe ao palco do Green Açaí para um show gratuito. A apresentação começa às 17h30 e marca o lançamento do novo EP do músico.

O álbum homônimo está disponível nas principais plataformas e traz quatro faixas que Mour vem lançando como singles nos últimos meses.

Além de David Mour cantando e tocando violão, o show de domingo terá a participação dos músicos Lucas Furtoso (guitarra), Alessandro Franco (baixo), Amanda Possette (teclado) Victória Mattos (voz), Thayse Guimarães (voz), Jonas Aguiar (trompete) e Renan Gaino (bateria).

O Green Açaí fica à beira do Lago Igapó, na Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 673.

Confira o EP David Mour nos links:

https://open.spotify.com/album/23nREYyK40i6MrdM7bPXI6?si=uyBnXvmjQTmMoGuDcD9RUA

https://youtu.be/v0vXpPHJzpk

João Fortes/Asimp