David Mour lança single e prepara EP para maio

A vida é cheia de altos e baixos e os pequenos detalhes fazem toda a diferença. É o que canta o músico, multi-instrumentista e compositor David Mour, que lança o single “A Vida é Boa”, no próximo dia 22 de abril, em todas as plataformas de streaming. A canção, composta em 2021 e produzida em março deste ano, é inspirada no filme “Soul”, animação da Disney/Pixar. Foi o próprio David Mour quem fez os arranjos e assina a produção e a direção musical do trabalho, ao lado de Marco Aurélio Silva, co-produtor do single e responsável pela mixagem e masterização.

“A vida é cheia de altos e baixos e, como diz a canção, isso faz parte e não devemos ter medo de encarar esses momentos”, diz o músico. Além da voz, David gravou grande parte dos instrumentos, como os violões, o piano, o contrabaixo e o charango, um instrumento andino, especificamente da Bolívia, país do qual David tem descendência paterna e o trouxe em sua penúltima viagem, quando foi visitar a família. Para completar a banda, o músico contou com as participações de Vitor Malta (saxofone alto), Max Santos (bateria) e Thiago Macena (synths e efeitos).

A música faz parte da vida de David desde os 6 anos, quando ouviu Beatles pela primeira vez. Desde os 14 ele compõe e se apresenta, mas, somente em 2017 é que lançou seu primeiro álbum (“Estrangeiro”), com dez faixas autorais. No ano seguinte, o disco recebeu Menção Honrosa do Prêmio Embrulhador - Melhores da Música Brasileira 2017, ao lado de artistas consagrados como Hermeto Pascoal, Criolo, João Bosco e Tom Zé.

Formado em Música pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e mestre em Composição de Trilha Sonora pela Universidade de Leeds, na Inglaterra, David começou a gravar suas músicas no próprio quarto, a partir de 2020, com o advento da pandemia do coronavírus. Assim ele lançou o single “Pra te Iluminar”, que entrou em playlist editorial do Spotify ao lado de artistas consagrados da MPB. Foi essa canção que deu início a uma série de lançamentos de singles e que resultará no EP homônimo, que deve ser lançado no dia 13 de maio, num show no Teatro AML Londrina.

Link para pré-save e para ouvir a música quando sair: https://tratore.ffm.to/avidaeboa_