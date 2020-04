De quarentena, Gabriel Elias produz novo álbum e anuncia single

Com influências de Jack Johnson, Ben Harper e energias positivas, álbum foi produzido pelo Mineiro em sua casa em São Paulo. "Pensamentos Soltos" é o primeiro single divulgado pelo cantor.

Nem a quarentena e o covid-19 parecem ter tirado a energia solar e good vibes do mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias. Mais zen e em paz do que nunca, o cantor lança single e clipe "Pensamentos Soltos", no dia 10 de março, sexta-feira. Além disso, o cantor também anunciou a chegada do "Música Pra Curar Brasileira", seu novo álbum de estúdio, produzido por ele, em casa, durante a quarentena.

A faixa é o primeiro lançamento de 2020 e sucede o hit "Fiz Esse Som Para Você", uma das músicas mais tocadas nas rádios do país em 2019 no segmento pop/reggae. Com influências de Ben Harper, Jack Johnson e muito de Gabriel Elias, "Pensamentos Soltos" tem uma mensagem muito clara: enxergar o melhor de cada momento. "Essa música sintetiza muito o que tenho feito: enxergar o melhor de cada momento e abandonar o que te deixa para trás. É sobre respirar fundo, ter a consciência do que está acontecendo e tentar levar da melhor maneira possível, especialmente nos tempos que vivemos", conta o cantor.

Prometendo um ano cheio de novidades, Gabriel também deu alguns detalhes sobre seu novo álbum, "Música Pra Curar Brasileira", produzido pelo próprio mineiro durante a quarentena, e que trará, além das canções populares de amor que deram notoriedade ao artista, a temática central do autoconhecimento na superação dos problemas atuais como a ansiedade e depressão. "Este disco é extremamente leve e extremamente pontual com assuntos importantes que nem sempre são faladas pelo meio pop. O álbum todo tem uma mensagem para ser compreendida, até nas músicas com conceito mais pop. É um disco para ser apreciado com o seu eu interior e dar voz a ele", conta. O novo trabalho será lançado em três partes ao longo do ano, terá 12 faixas e ainda vai contar com participações especiais.

Em meio a pandemia mundial, o cantor conta sobre experiência de produzir um álbum pela primeira vez e como fez para conseguir fazer isto durante a quarentena. "Foi um processo diferente, mas cheio de confiança. Poder ter gravado com a minha banda facilitou muito. Mesmo nos conversando via FaceTime ou WhatsApp, para evitar aglomerações, tudo correu muito fácil e natural. Os deixei bem livres para poder colocar a essência de cada e estou muito feliz com o resultado".

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Com mais de 200 milhões de visualizações no Youtube, 1.8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 300 milhões de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um curriculum invejável. Além de acumular apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, Gabriel teve a faixa "Fiz Esse Som Pra Você", entre as mais tocadas do país em 2019. Além disso, o mineiro good vibes é coautor de hits como "Carnaval", do Atitude 67, "Sem Jeito", "Tô de Pé" e "Lindo, leve e pleno" do Maneva e "Bem Vindo ao Amor" da Banda Eva com Ivete Sangalo. Cantor também participou dos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.