Desenvolvimento de roteiros cinematográficos é tema de projeto

Atividades da primeira etapa incluem master classes com quatro conceituados cineastas e mostras retrospectivas de seus filmes; inscrições são gratuitas

Com o objetivo de estimular o desenvolvimento da escrita de roteiros cinematográficos em Londrina, a Vila Cultural Grafatório promove, entre 10 de outubro e 29 de novembro, a primeira etapa do projeto REC – Roteiros em Circuito. Coordenada por Louisa Savignon e Auber Silva, a iniciativa prevê, em sua programação, master classes por meio da plataforma Zoom com quatro conceituados cineastas e mostras retrospectivas com algumas de suas obras. Nesta primeira fase, o projeto será realizado inteiramente on-line, com as mostras sendo hospedadas no website da iniciativa. A Grafatório conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

As atividades, que têm limite de 300 inscritos a cada master class e mostra, são abertas a pessoas interessadas em cinema e escrita criativa, tanto iniciantes quanto profissionais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a data de cada master class, através do site https://rec.grafatorio.com/. Participarão do projeto os cineastas Aly Muritiba, Paula Gaitán, Marcelo Pedroso e Hilton Lacerda. Segundo Louisa Savignon, os organizadores buscaram incluir na programação profissionais que atuam tanto na elaboração de roteiros quanto na direção de filmes. “Fizemos uma mescla de perfis. Escolhemos cineastas que estão ativos, circulando em festivais e tendo suas obras exibidas nas salas de cinema, mas também um pouco experimentais, fugindo de padrões esperados. Todos são autores imensamente únicos, com universos próprios fantásticos. Além disso, os quatro gostam de ministrar oficinas e ficaram empolgados com o projeto”, contou.

Além das master classes e mostras cinematográficas, o projeto prevê realizar, em 2021, uma oficina prática de criação, desenvolvimento e pitching de roteiros, contando com a participação dos quatro cineastas. Em razão da pandemia do novo coronavírus, as datas dos quatro módulos da oficina e do pitching – que serão presenciais – ainda não foram confirmadas. Também está prevista a elaboração de um livro baseado no conteúdo das master classes, que será editado pela Vila Cultural Grafatório com patrocínio do Promic. De acordo com Louisa, o setor audiovisual está cada vez mais consolidado em Londrina. “É uma cidade que vem se fortalecendo nessa área. Um fator muito importante foi a criação do Arranjo Produtivo Local (APL) Audiovisual de Londrina e Região, que fomentou muito a obtenção de recursos e a consequente profissionalização do cinema londrinense, gerando emprego e renda dentro de uma grande cadeia produtiva. Nos últimos anos, uma série de TV com uma equipe de mais de 50 profissionais foi produzida aqui. Além disso, mais de duas dezenas de produções – entre curtas-metragens, telefilmes, documentários e longas – foram rodados na cidade nos últimos anos”, destacou.

Programação

Durante o período das mostras, os filmes de cada diretor selecionado estarão disponíveis no site https://rec.grafatorio.com/. As master classes iniciam-se sempre às 19h30 e têm previsão de encerramento às 22h.

As atividades do REC começam com a mostra dos filmes de Aly Muritiba, de 10 a 17 de outubro, e a master class do diretor, que acontece no dia 14 de outubro. As mostras e master classes dos cineastas Paula Gaitán, Marcelo Pedroso e Hilton Lacerda, ocorrerão, respectivamente, de 25 de outubro a 01 de novembro; de 08 a 15 de novembro e de 22 a 29 de novembro. Mais informações e detalhes podem ser encontrados no site do projeto.

