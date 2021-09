“Devotos Mirins Show”: Programa infantil estreia na TV Aparecida 

A turminha do “Devotos Mirins Show” está chegando com muitas histórias e novas aventuras na programação da TV Aparecida. O programa infantil estreia no sábado (04/09), às 13h, dentro das comemorações de aniversário da emissora, que em setembro completa 16 anos. Portanto, os sábados agora serão ainda mais divertidos e com muito aprendizado para a garotada ligada na tevê da Padroeira do Brasil.

Com episódios inéditos, o programa conta com alguns dos personagens da Turminha e são eles: o Tijolinho, o Domingos e a Cidinha – já conhecidos das crianças que recebem mensalmente a Revista Devotos Mirins. Além, é claro, do Padre Bento e da nova personagem criada especialmente para o programa Rose Robô. As crianças serão representadas por bonecos e viverão no cenário de uma vila.

A atração semanal vai trazer histórias incríveis e ajudar as crianças a vivenciarem suas fases na formação da identidade e, sobretudo, apresentando o universo da devoção a Nossa Senhora Aparecida, através de quadros, brincadeiras e atividades. O programa contará ainda com a exibição do desenho religioso “Jesus para crianças”. E entre os quadros do “Devotos Mirins Show” estão a Hora da Catequese, Testando 1, 2, 3, Se liga! e Oração para a Mãezinha.

A iniciativa de um programa na TV Aparecida voltado para o público infantil está em sintonia com a missão da “Família dos Devotos” que, apoiada por devotos de todo o Brasil, sustenta as obras de evangelização do Santuário Nacional, que englobam a Rede Aparecida de Comunicação (TV, Rádio, Portal A12 e Publicações). O programa tem como proposta evangelizar, de forma lúdica, pelos meios de comunicação.

O “Devotos Mirins Show” substituirá na grade da emissora o programa “Clubti”, que também tinha a mesma proposta de aprendizado e evangelização para o público infantil.