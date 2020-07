Diogo Burka faz concerto virtual nesta quinta-feira

Entre os temas do concerto didático, será falado sobre ferramentas digitais no processo de composição; na sexta-feira (24) haverá um pocket show, também on-line

Com o objetivo de aproximar a comunidade londrinense da área musical, será realizado, nesta quinta (23) e sexta-feira (24), às 20h30, duas lives com o músico e multi-instrumentalista Diogo Burka. No primeiro dia, o músico irá realizar um concerto didático sobre produção digital e, no segundo, fará um pocket show, apresentando algumas músicas do seu álbum “Cais”. As lives serão realizadas no canal do Youtube do músico (clique aqui).

De acordo com o músico a live de hoje (23) terá um aspecto mais teórico. Ele irá abordar sobre a produção digital, quais os métodos de composição, pré-produção e pós-produção de áudio. “Eu vou falar sobre o meu processo de composição no qual utilizo de ferramentas digitais. E, também, como eu faço para montar um projeto de gravação e como se dão as etapas de um processo de composição com essas ferramentas”, explicou Burka.

Já na sexta-feira (24), o músico londrinense irá realizar um pocket show on-line, apresentando quatro canções do seu primeiro álbum autoral, “Cais”. Algumas faixas do disco foram gravadas utilizando o Loop Station, recurso tecnológico que será abordado na primeira live. “O Loop Station é um aparelho que eu utilizo em meus trabalhos. Ele permite que você grave vários instrumentos ao vivo que ficam em repetição e, com isso, eu consigo montar uma sonoridade como se tivesse uma banda tocando comigo”, finalizou o músico.

As composições de Diogo Burka são resultados de uma experimentação de ritmos e instrumentos musicais, assim como uma investigação de diversas culturas regionais e mundiais.

Os dois eventos são gratuitos e contam com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC). As atividades são abertas para todos, mas visam o público interessado nos processos de composição, entre músicos, produtores de áudio, entusiastas da composição e outros.

