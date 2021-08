Dj’s alcançam mais de 600 mil streamings no Spotify com a faixa “Dancing”

Dan Moura e Bruno ramos, Dj’s e produtores londrinenses, fazem parte do projeto KOF, que divulga música eletrônica por meio de plataformas digitais. O projeto tem 4 anos e faz a maioria de seus shows fora da cidade de Londrina, devido à baixa demanda por música eletrônica na cidade.

O projeto teve início em 2017, quando os Dj’s, que até então tocavam sozinhos, se conheceram. Na concepção dos dois, a cena eletrônica tinha a necessidade de algo de qualidade no Open Format (uma mescla de ritmos, que não abrange apenas a música eletrônica) e desde então, têm recebido diversos convites para tocar preferencialmente música eletrônica.

Anteriormente o projeto se chamava Kings of Funk (Reis do Funk), mas com a crescente da música eletrônica, o projeto passou a se chamar apenas KOF.

Em Londrina, os Dj’s afirmam que a cultura eletrônica vem crescendo, mas ainda é baixa, tendo em vista que a cidade valoriza muito o sertanejo, ainda contam que até em cidades menores em que tocam, a cultura eletrônica é mais presente. A principal cidade para música eletrônica, onde Daniel e Bruno mais tocam, é Balneário Camboriú onde os Dj’s pensam em morar no futuro, em busca de maiores objetivos. Os artistas ainda citam Alok como um exemplo de Dj que vem crescendo no cenário nacional e conseguindo se inserir em meios onde antes a música eletrônica não estaria presente, como em Barretos e na Expo Londrina, onde o Dj teve um show próprio.

Situação musical na pandemia

Os Dj’s contam que desde o início da pandemia, vem sendo difícil para todos os artistas musicais, principalmente os independentes. Com a falta de apoio do governo e a falta de shows, se torna difícil a profissão.

Ambições do Projeto KOF e melhor experiência dos Dj’s

O principal objetivo do projeto é o reconhecimento nacional e participar de shows em todos os estados.

Quando perguntados sobre o melhor show até agora de suas carreiras, Bruno Ramos contou que o show que mais gostou de tocar foi em Arapongas, quando abriram para a dupla Pedro Paulo & Alex, e tocaram para um total de mais ou menos 20 mil pessoas e tiveram uma ótima recepção. Para Daniel Moura, o momento mais especial foi a primeira vez em que tocaram e Porto Seguro, pois lá é um lugar muito importante para a cena.

Os Dj’s seguem ambiciosos e esperam muitas vitórias além dessa faixa. Vale acompanhar o projeto, que vem apenas crescendo no cenário nacional.

Instagram do projeto: @kofvibe - Contato Dan Moura: 43 99834 9615