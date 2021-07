Doação de livros da Unimed Londrina contemplou três escolas municipais

Quase 900 itens foram entregues a unidades educacionais localizadas em Lerroville, no Jardim Castelo e no Residencial Acquaville; doações beneficiarão 966 crianças matriculadas no ensino municipal

Três escolas da rede municipal de ensino foram beneficiadas pela Campanha de Doação de Livros, promovida pela Unimed Londrina em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME). Ao todo, 889 obras literárias foram entregues pela empresa na segunda-feira (5). Elas foram distribuídas entre o Centro Municipal de Educação (CMEI) Aparecido Norato Claro (Lerroville), que recebeu 161 itens; a Escola Municipal Carlos Kraemer (Jardim Castelo), onde foram entregues 300 livros; e a Escola Municipal Roberto Alves de Lima Júnior (Residencial Acquaville), que foi contemplada com 428 exemplares. A doação contribuirá para a educação de 966 crianças matriculadas nesses locais.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, agradeceu à Unimed Londrina pela colaboração e ressaltou a importância do contato dos alunos com os livros físicos. “Estamos em uma era digital em que as crianças passam muito tempo usando meios digitais, como computadores e celulares. Por isso, estamos felizes por poder proporcionar a experiência com os livros físicos, que amplia o repertório dos alunos de forma extraordinária”, disse.

O diretor da Escola Municipal Roberto Alves de Lima Júnior, Amauri Cardoso, contou que esses são os primeiros livros a ser destinados à biblioteca da unidade, que entrou em atividade em fevereiro deste ano. “Tanto as crianças quanto os professores ficaram muito felizes com os livros e gibis, que já estão sendo utilizados durante as atividades pedagógicas. Somos uma escola nova, com 170 alunos matriculados, e agora contamos com materiais de qualidade para nossos alunos”, destacou.

Os 428 livros entregues à Escola Municipal Roberto Alves de Lima Júnior são os primeiros materiais a fazer parte da biblioteca da unidade. Foto: Secretaria Municipal de Educação

Realizada desde 2015, a campanha consiste na arrecadação, junto aos colaboradores, parceiros e clientes da Unimed, de livros, revistas, papeis avulsos e outros materiais. Os itens que são úteis, encontram-se em bom estado e são adequados à faixa etária atendida pela rede municipal de ensino, são selecionados e entregues às escolas. Já os livros em bom estado, mas voltados para o público adulto, são vendidos em feiras internas para os funcionários, trocados por outros materiais em sebos ou comercializados como papel, sendo que toda a renda é revertida para a aquisição de livros novos. As compras são realizadas conforme orientação e indicação da SME, que avalia quais itens são adequados para os alunos que serão beneficiados.

De acordo com a gerente de sustentabilidade da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti, a Secretaria de Educação indica as escolas que devem receber os materiais, privilegiando aquelas que não possuam bibliotecas, por serem recém-inauguradas, ou as unidades que tenham acervos pequenos. Piojetti explicou que, desde o início da ação, 10 escolas já foram atendidas, beneficiando 2.562 alunos. Ao todo, a iniciativa já entregou 3.602 livros e 1.010 itens de apoio pedagógico. “A Unimed Londrina está engajada no desenvolvimento das comunidades onde está inserida. Por isso, buscamos promover a qualidade do ensino infantil por meio da Campanha de Doação de Livros”, destacou.

