Domadores de Lhamas: um espetáculo internacional

O Sesi Cultura Paraná, por meio do Centro Cultural Sesi/AML, apoia o espetáculo Domadores de Lhamas. Os palhaços Arnica e Geleia conseguem uma atração internacional para o “Gran Finale” do seu show: verdadeiros domadores de lhamas. Enquanto aguardam a chegada da grande atração, eles “tentam” distrair a plateia com mágicas, malabarismos e, é claro, muita palhaçada.

Data: 11 de maio

Horário: 16h

Duração: 50 min

Classificação: livre

Valor: gratuito (retirar ingresso com 30 min de antecedência)

Local: Centro Cultural Sesi/AML

Endereço: Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130 – Centro

Observação: espaço sujeito a lotação