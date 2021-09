Duo de Violão é destaque nesta quinta-feira

A 10ª edição da Mostra de Música de Câmara volta a realizar eventos presenciais seguindo todos os protocolos de higiene e distanciamento. O concerto comentado “Encontro de Violões", com o Kalon Guitar Duo está agendado para esta quinta-feira, 09 de setembro, às 19h30, na Primeira Igreja Batista em Londrina.

O Kalon Guitar Duo é formado pelos violonistas Natanael Fonseca e Marcio Gouvea, que desenvolvem pesquisa na área de música de câmara com o objetivo de apresentar repertório dedicado a esta formação, com composições originais e transcrições de reconhecido valor histórico.

Biossegurança

Em 2020, a Mostra foi adaptada para o formato virtual com concertos e apresentações exibidas pelo Youtube, e neste ano, a programação volta para o formato presencial, seguindo todas as exigências e normas sanitárias vigentes nos últimos decretos estaduais e municipais em relação à ocupação dos espaços.

A ocupação máxima será de 50% da capacidade do local (em conformidade com decreto sobre ocupação de espaços relacionados). As normas de distanciamento social serão respeitadas e também será disponibilizado álcool em gel para o público em geral.

Programa

No programa do recital, obras de Radamés Gnattali (Suíte Retratos), Dominguinhos e Anastácia (Eu só quero um xodó), Sivuca e Glorinha Gadêlha (Feira de Mangaio) e Hermeto Pascoal (Forró Brasil).

Sobre os músicos

Natanael Fonseca é mestre em violão erudito pela Universidade de Aveiro - Portugal. É violista da OSUEL desde 1991 e da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, com a qual participou da gravação de seus cinco discos. Apresentou-se em recitais de violão em Portugal e Espanha, e como solista nos concertos para violão e orquestra de Mário Castelnuovo Tedesco, Heitor Villa-Lobos e Anton Garcia Abril com a orquestra Sinfônica da UEL e dos concertos de A. Vivaldi e J. L. Krebs com a OCSL.

Marcio Gouvea é vencedor do Concurso Souza Lima de 1993. Natural de Arapongas (PR), iniciou seus estudos de violão no Colégio Mãe de Deus em Londrina com o violonista Nelson Bolzoni. Ao transferir-se para Curitiba, desenvolveu intenso trabalho musical sob a orientação do violonista Luiz Bueno realizando uma série de concertos no estado do Paraná. Participou dos Festivais de Londrina, Cascavel e Campos do Jordão (SP) onde teve aulas com Paulo Porto Alegre, Henrique Pinto, Thomas Patterson, Eduardo Fernandez e Jodacil Damaceno.

O recital integra a programação da 10ª Mostra de Música de Câmara - Concertos Londrina. No Espaço Solo, músicos que participam da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina apresentam seus trabalhos de destaque.

A 10ª Mostra de Música de Câmara tem patrocínio do Promic - Programa Municipal de Incentivo à Cultura.

Emilia Miyazaki/Asimp