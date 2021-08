Dupla Londrinense, Lucca e Mateus lançam o single “Me Jogar Na Revoada”, em parceria com a Sony Music

Dupla, que conquistou reconhecimento nacional no ranking de 50 virais semanais do Spotify, apresenta a nova música

Nesta sexta-feira, Lucca e Mateus lançam o single “Me Jogar Na Revoada”, em parceria com a Sony Music. A dupla integra o Filtr Lab, programa da multinacional que visa impulsionar artistas em ascensão. Seguindo o estilo já característico dos artistas, o trabalho traz elementos do sertanejo e do funk mesclados numa mistura criativa e inovadora para o mercado.

“Pra mim ‘Me Jogar Na Revoada’ é um hit. Nos lugares em que a gente já cantou a música, a galera saiu cantando, se identificando com a letra que fala de rolê, de revoada, de experiências que todo mundo já viveu ou tá vivendo! Eu acredito que vai ser sucesso”, comenta Mateus.

A produção musical é de Lucca Kastro, que assina também a composição da música em parceria com Mateus March. O clipe é um pocket show realizado em Londrina/PR, com número reduzido de pessoas, que seguiu devidamente as normas de saúde locais. As vozes do single também foram captadas no rolê ao vivo, trazendo uma verdade na interpretação. “Temos muita fé neste trampo. Ficamos muito felizes com o resultado da produção. Queríamos uma música um pouco mais clean, sem muitos elementos soando e reverberação, um pouco mais seca, como se trouxesse a sensação de um DJ tocando MPC ali mesmo. Foi assim que fizemos, captamos o sequinho do beat junto com a sanfona mais molhadinha, o violão e os arranjos de baixo”, completa Lucca.

Uma das características da dupla é a produção de músicas sem rótulos, inovando o mercado, sempre misturando o sertanejo com funk, trap, reggae e também cantando dentro desses gêneros. E não foi diferente neste single.

“Quando a gente chegou em São Paulo, conhecemos a galera do funk. Nos deparamos então com o termo revoada e achamos que tinha tudo a ver juntar o rolê com a revoada, unindo duas vertentes musicais em um som só”, finaliza Lucca.

Sobre Lucca e Mateus

A dupla Lucca e Mateus formou-se no final de 2016 em Londrina/PR e até 2017 as apresentações eram em bares e baladas locais. Em janeiro de 2018 lançaram o hit “Explica esse Rolê”, que atualmente possui mais de 38 milhões de visualizações no Youtube.

Ainda em 2018, lançaram a música “Quem Tem Amigos”, com um clipe gravado em Maringá/PR que contou com a presença de mais de 15 mil pessoas e o vídeo hoje soma mais de 17 milhões de visualizações. Neste mesmo ano iniciaram sua primeira turnê nacional intitulada Explica Esse Rolê.

Em setembro de 2019, gravaram seu primeiro DVD - O Nosso Rolê - em Londrina/PR, com público de mais de 10 mil pessoas que puderam escutar participações como João Bosco & Vinícius, Mc Hariel, Léo & Raphael e Mano Fler. No repertório do DVD foram gravadas 19 músicas, sendo 15 inéditas e todas autorais.

Em 2020, Lucca e Mateus foi a primeira dupla a fechar parceria com a GR6, o maior escritório de funk do Brasil. No final deste mesmo ano a dupla se uniu à gravadora Sony Music, onde trabalham em parceria até os dias atuais.

