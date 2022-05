Dupla Mauro & Matheus sobe ao palco para gravar primeiro DVD da carreira

O que era para ser uma diversão virou um sonho realizado: viver da música. Os amigos Mauro e Matheus, que se conheceram num grupo de oração católico, resolveram montar uma dupla sertaneja. Hoje, com duas músicas autorais lançadas, eles somam mais de 400 mil visualizações nas plataformas digitais e sobem ao palco, no dia 10 de maio, para a gravação do primeiro DVD da carreira, Mauro & Matheus no Mundão, com sete canções inéditas e diversas participações, desde duplas sertanejas, DJ e rapper.

A banda surgiu em 26 de junho de 2020, incentivada por amigos e familiares a se profissionalizar e tocar em bares de Londrina e região. Os dois já circularam pelas principais casas noturnas e eventos, como a ExpoLondrina, além de formaturas e festas privadas, como a do youtuber Pedro Rezende, junto com o irmão, João Rezende. Depois de estourarem com cover, a dupla lançou duas canções autorais: Netflix (2021) e Madame no Pique Favela (2022), que, somadas, ultrapassam 400 mil visualizações em menos de seis meses, no Youtube e em outras plataformas de streaming.

Agora, Mauro & Matheus sobem ao palco para a gravação do primeiro DVD da carreira, no CK Eventos, somente para convidados. Serão sete canções inéditas com diversas participações, entre elas o sertanejo Michel Turelli, DJ Chris no Beat, o rapper Mr. Pezão, além das duplas Hugo & Heitor e Felipe & Murillo.

Ouça as músicas:

Netflix: https://youtu.be/ImbOCISxQXI

Madame no Pique de Favela: https://youtu.be/XNCt6Qht1-o

Fábio Luporini/Asimp