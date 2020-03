Dupla Sertaneja Hugo e Tiago lançam novo clipe da música "Nessa Boquinha"

A dupla sertaneja Hugo e Tiago, gravou em Botucatu, interior de São Paulo, o clipe de sua nova música, "Nessa Boquinha", que já está disponível e pode ser visualizado em todas as plataformas.

Naturais do interior do estado de São Paulo, os cantores sertanejos Hugo e Tiago, foram formados pelo programa FAMA, da Rede Globo e já possuem 15 anos de carreira de sucesso com diversos shows internacionais e músicas que emplacaram um enorme sucesso como a música “Apaixonado”, que tocou em vários rádios do país.

Outras canções já brilharam nas trilhas sonoras de novelas como: “Oito Segundos”, em América; “Os Corações Não São Iguais”, em Cobras e Lagartos e “ No Lugar Onde Eu Moro”, em Paraíso, todas da Rede Globo; “ Meu Sangue Ferve por Você”, em Revelação, do SBT; “ Ninguém Tem Nada com Isso”, em Balacobaco, da Record e, recentemente “ Futuro”, em Cúmplices de Um Resgate, no SBT.

https://youtu.be/iXO6kpExGuQ