ECOH abre inscrições para oficinas e apresentações gratuitas

Décima edição do encontro será realizada de forma totalmente online entre os dias 31 de outubro e 30 de novembro de 2020

Já estão também abertas as inscrições para as oficinas do 10º ECOH. Ao todo serão 5 oficinas. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas em http://bit.ly/oficinas10ecoh. A maioria das oficinas serão gratuitas, para as oficinas com a Sandra Lessa e com a Ana Luísa Lacombe o ingresso custa R$25 e pode ser adquirido pela plataforma sympla.

Em História – Oráculo – Presente, Danielle Andrade de Salvador, convida mulheres para leituras de um oráculo baseado no livro “Mulheres que correm com os lobos”. 7 mulheres serão sorteadas pelas redes sociais do evento para uma leitura individual e também haverá duas turmas para leituras coletivas. Serão dois encontros coletivos nos dias 3 e 24 de novembro.

A também atriz e professora Daniella D`Andrea traz ao ECOH uma oficina criada a partir de seus 20 anos de pesquisa e trabalho com esse material.

Na oficina Busca a tua imagem em teu coração: breve estudo de um conto de ensinamento com Daniella D`Andrea de Niterói, é voltada para quem deseja trabalhar com os contos de ensinamento da tradição oral de todas as culturas. Os participantes poderão conhecer experiências que podem contribuir com os processos criativos. Essa oficina será realizada na terça-feira, dia 11/11 às 19h30.

Em sua oficina Sandra Lessa nos convida para um verdadeiro mergulho no universo da fotografia, da memória, da invenção e do esquecimento.

Em Narrativas adormecidas, com Sandra Lessa guiará os participantes por uma busca de histórias, memórias e criações a partir de fotografias, suas recordações e lacunas. Ao todo serão 5 encontros, sempre às segundas-feiras, nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de novembro.

Atriz e pesquisadora de histórias de vida. Sandra Lessa percorre os caminhos da escuta, da escrita e da narração biográfica há muitos anos. Além do seu reconhecido trabalho junto ao Instituto Museu da Pessoa, em hospitais públicos escreveu “O Farol das Ilhas: histórias de vida para além de um hospital”. Organizou os livros e dirigiu espetáculos. Hoje Integra o corpo docente da pós-graduação Narrativas Artísticas n'A Casa Tombada/SP e já viajou o Brasil, Europa, Chile, Argentina e México desenvolvendo trabalhos com memória e arte.

Carioca, radicada em São Paulo, Ana Luísa Lacombe é atriz atua desde 1980 como atriz e traz para o ECOH releituras do Barba Azul.

Em sua oficina, Ana Luísa Lacombe, de São Paulo, propõe releituras do clássico Barba Azul. Perrault, Grimm e Clarissa Pínkola Estés). A oficina será realizada no dia 25 de novembro às 10h. As variações que aparecem nos contos populares serão destrinchadas. Para quem ainda não a conhece, Ana Luísa Lacombe atua desde 1980 como atriz. Desde 2002 pesquisa narração de histórias e em 2003, fundou a Cia Teatral Faz e Conta e coordenou o Curso de Formação de Contadores de Histórias da Biblioteca Municipal Hans Christian Andersen. Viajou por várias cidades contando histórias, ministrando cursos, palestras e workshops sobre a arte de contar histórias.

No dia 21 de novembro, às 9h30, em Contar histórias e resistir sensivelmente Pamela Salles nos convida para aprofundar nosso estudo da arte de contar histórias. Para a contadora, quem conta, se conta e conta sobre o mundo. Desse modo, o bate-papo percorre os sentidos, implicações e limites de contar histórias.

Por fim, na oficina voltada para professores da rede pública que integram o projeto palavras andantes, “A tradição oral sob o viés da Cultura Mandinga” com Toni Edson discorre sobre seu percurso, o contato com a cultura mandinga, o intercâmbio em Burkina Faso, sua tese focada na oralidade, a disciplina Narrativas na Rua em Maceió. Demais pessoas interessadas também podem se inscrever. Essa oficina ocorrerá na quinta-feira, dia 05/11 das 9h30 às 11h ou das 14h às 16h.

Além das oficinas, também haverão apresentações realizadas por meio da plataforma zoom para que os artistas possam interagir de forma online com o público. Para participar, basta se inscrever em: http://bit.ly/inscricoes10ecoh

