Editais do Promic 2022 destinam R$ 2,1 milhões a projetos Independentes e Estratégicos

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) publicou mais dois editais referentes ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) de 2022. A íntegra dos chamamentos pode ser conferida no Portal da Prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Cultura. Os recursos para incentivo, na ordem de R$ 2,1 milhões, são oriundos do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais (FEIPC).

O edital n° 003/2022 abre seleção de bolsistas para que desenvolvam projetos de Estudo, Pesquisa e Criação Artística e Cultural, no âmbito do Programa Fábrica – Rede Popular de Cultura. Este chamamento disponibiliza a quantia de R$ 1,02 milhão a ser distribuído entre 38 projetos, que serão executados de 2022 a 2023.

As bolsas serão concedidas a projetos nas linhas Criação/Produção; Circulação/Difusão; Economia Criativa; Formação de Agentes Singulares; e Programa Carnaval Popular.

Podem participar da seleção, pelo Edital n° 003/2022, pessoas físicas ou coletivos não formalizados. Cada proponente poderá inscrever um projeto de estudo e pesquisa, até às 18h do dia 2 de junho e exclusivamente por meio da Plataforma Londrina Cultura.

E o chamamento n° 004/2022 é voltado à seleção de Projetos Estratégicos. O valor total destinado pelo Município para este edital é de R$ 1,08 milhão, sendo R$ 600 mil para a linha de Festivais; R$ 240 mil para Estratégicos Livres; e outros R$ 240 mil na linha Oficinas de Criação Cultural e outras Ações Formativas.

O prazo de inscrição para esse processo vai até o dia 3 de junho, e a seleção é aberta a pessoas jurídicas com sede em Londrina que estejam em atividade há, no mínimo, um ano. A inscrição deve ser feita no Londrina Cultura.

De acordo com a diretora de Incentivo à Cultura da SMC, Sonia Regina, os produtores culturais poderão participar de oficinas orientativas a respeito dos editais do Promic 2022. “Estamos organizando a realização de encontros para tirar dúvidas quanto ao processo de inscrição, documentos obrigatórios, preenchimento dos formulários, entre outros tópicos. Em breve divulgaremos as datas dessas oficinas, e esperamos contar com a participação de todos os interessados”, adiantou.

As áreas culturais contempladas pelos dois editais abrangem Artes de Rua; Artes Plásticas; Artes Gráficas; Artesanato; Cultura Integrada e Popular; Circo; Dança; Música; Teatro; Fotografia; Literatura; Mídia; Patrimônio Cultural e Natural; Hip Hop; Infraestrutura Cultural; Cinema; e Videografia.

Todos os projetos inscritos serão analisados pela Comissão de Análise de Programas e Projetos Estratégicos (CAPPE). A comissão aplicará uma pontuação para cada critério, sendo a pontuação máxima de 100 pontos. E, após essa etapa, será publicado edital preliminar indicando a pontuação e classificação dos projetos.

Na sequência, após fase de recursos, haverá a primeira convocação, quando serão selecionados projetos até o limite da verba orçamentária disponibilizada pelo edital.

NCPML