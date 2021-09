Edu Santa Fé mostra seu talento no “Luar do Sertão” 

Nesta terça-feira (21/9), às 19h30, vai ao ar na TV Aparecida o “Luar do Sertão”. Com apresentação de Padre Paulo Morais e Wanessa Ferreira, o programa recebe o talentoso Edu Santa Fé.

Instrumentista – toca viola, violão, gaita e guitarra – Edu tem como influências musicais no sertanejo raiz, artistas como Sérgio Reis, Almir Sater, Renato Teixeira e Tonico e Tinoco.

No bate papo sobre sobre a carreira, o artista, que foi até a semifinal do programa The Voice Brasil 2015, da TV Globo, vai falar das inspirações de suas músicas: “Eu procuro muito me inspirar na natureza, desse amor singelo que vem da pessoa que tem contato com a natureza… Porque a música caipira fala do amor de uma forma singela”.

Entre os sucessos musicais que Edu irá cantar na produção estão “Visita do Amor”, “Coração de Caipira”, “Saudade D'ocê" e “Cortando Estradão”.

E no pedido musical do programa desta semana, telespectadores do Paraná pedem a música “Cabocla Tereza”, de João Pacífico, Raul Torres e João Batista, que será interpretada pelo padre Paulinho. E no quadro "Recordação", o homenageado será Dino Franco.

Vera Jardim/Asimp