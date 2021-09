Eduardo Costa pede apoio aos fãs

Na entrevista ao portal Festanejo cantor diz: "Continuem comigo, mesmo que eu fale uma besteira aqui, outra ali..."

O Festanejo, portal de notícias do mundo sertanejo, conversou com exclusividade com o cantor Eduardo Costa, que falou sobre o seu novo projeto, “Fora da Lei”.

Ao total, o trabalho foi dividido em cinco EPs, que estão sendo lançados nas plataformas digitais. O segundo volume conta com uma regravação de “Cowboy Fora da Lei”, conhecida nacionalmente na voz de Raul Seixas.

“Tanto Raul Seixas como eu não somos de seguir as regras que o mercado da música impõe naquele momento. Temos em comum a liberdade de fazer o que queremos dentro de nossa arte”, explicou o sertanejo sobre o lançamento.

Na entrevista ao portal, Eduardo comentou sobre as críticas que recebe, sua relação com as opiniões dos internautas e pediu o apoio dos fãs. “Continuem comigo, mesmo que eu fale uma besteira aqui, outra ali...”, disse.

O sertanejo também deu detalhes sobre os próximos passos da carreira e a retomada aos palcos após a pandemia de Covid-19. A entrevista na íntegra esta disponível em www.festanejo.com.br/entrevistas/eduardo-costa.

