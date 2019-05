Em Londrina, Nando Reis vai relembrar sucessos e antecipar turnê

Cantor e compositor se apresenta nesta quinta-feira no “Show de Mães”, promovido pelo Catuaí no espaço Villa Planalto

Os fãs do cantor e compositor Nando Reis terão a oportunidade de relembrar grandes sucessos do ex-titãs em show nesta quinta-feira, dia 16, no espaço Villa Planalto, e ainda se deliciar com canções do “rei” Roberto Carlos, que estão no novo álbum do artista paulistano. Nando Reis terá a companhia no palco de Paula Toller, que fará uma participação especial no “Show de Mães” promovido pelo Catuaí Shopping, às 20h30.

A turnê “Esse Amor Sem Preconceito” estreia no mês de junho, mas Nando Reis vai presentear o público londrinense com algumas canções do trabalho recém-lançado. O espetáculo se baseia no novo álbum de Nando, “Não Sou Nenhum Roberto, mas às Vezes Chego Perto”.

O roteiro do show parte da ligação pessoal de Nando Reis com a música de Roberto Carlos e busca pontos de encontro entre canções como “De Tanto Amor” e “Por Onde Andei”, “Todos Estão Surdos” e “Cegos do Castelo”.

No setlist do show em Londrina, não vão faltar os maiores sucessos de Nando, como “O Segundo Sol”, “Luz dos Olhos”, “Relicário”, “All Star” e tantos outros. Paula Toller, ex-vocalista da banda Kid Abelha, marcou gerações com músicas como “Fixação”, “Como eu quero”, “Lágrimas e Chuva” e outros.

O Catuaí Londrina presenteia tradicionalmente as mães no mês de maio com grandes shows, incluindo nomes como Milton Nascimento, Maria Rita, Jorge Benjor, Ana Carolina, Paralamas do Sucesso, Vanessa da Matta, Frejat e Zélia Duncan. Desta vez, o palco será de Nando Reis e Paula Toller.