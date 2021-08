Escola de Ballet apresenta live “Gala – a arte respira” no dia 13 de agosto

Em comemoração aos 33 anos do Cine Teatro Padre José Zanelli, a Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), transmitirá no próximo dia 13, às 20 horas, pelo Facebook (www.facebook.com/fundacaoculturaldeibipora), o espetáculo de ballet clássico “Gala – a arte respira”. O ballet tem a participação de alunos das turmas Adiantado e Intermediário 1 da Escola Municipal de Ballet da SMCT. “O espetáculo é uma gala divertissement que engloba trechos de diferentes ballets de repertório, tais como “Chopiniana”, “Grand Pas Classique”, “A Filha do Faraó”, dentre outros. O ponto alto da apresentação será o Pas-de-Deux “Melodia de Gluck”, de grande dificuldade técnica”, explicam os diretores artísticos do espetáculo, Eduardo Avila e Andréia Affonso. As coreografias foram montadas pelas professoras Maria Eduarda Leal e Stephany Rodrigues.

As gravações do espetáculo ocorreram recentemente, no Cine Teatro José Zanelli, respeitando-se os protocolos de biossegurança para evitar a transmissão da covid-19, tais como a obrigatoriedade do uso de máscara, higienização das mãos com álcool 70% e distanciamento. “Os ensaios começaram em março e todos procuraram fazer o seu melhor. Mesmo que virtualmente, é importante para os alunos estarem no palco, mostrando o que aprenderam em sala de aula, visto que estão há quase um ano e meio sem se apresentar ao público”, ressaltam Andréia e Eduardo.

A Escola Municipal de Ballet já tem mais de 30 anos de história e sempre ofertou os cursos gratuitamente, tendo já formado grandes talentos, que estão espalhados pelo País. É mantida desde o princípio (1990) pela Prefeitura de Ibiporã.

Cine Teatro Padre José Zanelli

Foi inaugurado dia 13 de agosto de 1988, na gestão do ex-prefeito Daniel Pelisson (1983-1988), após dois anos de construção. O nome homenageou o padre italiano José Zanelli, incentivador das artes em Ibiporã, que chegou à cidade em 1948 e aqui promovia operetas e peças de teatro no Salão Pio XII (ao lado da Igreja Matriz), além da exibição de filmes. Zanelli formou o Coral Santa Cecília (que existe até hoje), uma banda de músicos e também um time de futebol, o Cruzeiro, cujo campo ficava onde hoje é a Prefeitura Municipal.

Com uma área total de 1.330 m², capacidade para 510 lugares nos dois pavimentos (possui balcão no piso superior), e um palco de 200 m², o Cine Teatro Padre José Zanelli é o principal espaço cultural de Ibiporã. Desde 1988, vem sendo palco dos principais eventos culturais, artísticos, sociais e políticos de Ibiporã. Além de ter essa função de aglutinar os eventos mais importantes do município, dispõe também de um cinema, que exibe filmes dos circuitos nacional e mundial, com tecnologia moderna em 3D. O espaço é administrado pela Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.