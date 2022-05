Escola de Circo comemora 18 anos de existência com apresentações

Para celebrar a data, será realizado o Cabaré na Escola de Circo, evento gratuito que reunirá diversas atrações neste final de semana

A Escola de Circo de Londrina (ECL) está comemorando 18 anos de existência e, para celebrar a data, vai promover duas apresentações gratuitas, voltadas a pessoas de todas as idades. Neste sábado (20) e domingo (21), às 20h, acontecerá o Cabaré na Escola de Circo, evento gratuito que reunirá diversas atrações. Será na Escola de Circo, localizada na Avenida Saul Elkind, 790.

O espetáculo vai contar com a participação dos atuais alunos da Escola de Circo e com os que já passaram pela instituição. Entre as atrações, estarão show de malabarismo, equilibrismo, acrobacias, tecido trapézio e muita alegria com os palhaços.

“O Cabaré na Escola de Circo visa celebrar os 18 anos de transformação da realidade através do Circo Social. Nossa escola está ficando mais velha, e com isso acumulando diversas experiências positivas com todos que passaram por aqui, por isso nada mais justo do que comemorarmos juntos esse momento. São 18 anos fabricando os mais belos e empolgantes sonhos e no Cabaré iremos sonhar juntos”, enfatizou o presidente da Associação Londrinense de Circo.

A Escola de Circo de Londrina conta, neste ano, com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). A instituição iniciou suas atividades em maio de 2004, para atender uma demanda no setor da formação artística no Brasil e sobretudo na região sul. Desde 2014, a ECL passou a ser um dos Centros Regionais de Referência em Formação de Educadores de Circo Social, em parceria com a Rede Circo do Mundo Brasil, e com o Cirque du Soleil, através do programa Cirque du Monde.

NCPML