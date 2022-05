Escola municipal de São Luiz recebe atividade da 20ª Semana Nacional de Museus

Ação desta quinta-feira (19) será realizada pelo Museu de Arte de Londrina em parceria com a Secretaria Municipal de Educação

Nesta quinta-feira (19), a 20ª Semana Nacional de Museus, que este ano traz o tema “O Poder dos Museus”, contará em sua programação local com uma atividade voltada para os alunos da Escola Municipal Francisco Aquino Toledo, no distrito de São Luiz. Com a mediação dos servidores do Museu de Arte de Londrina, os alunos vão receber a escritora Cláudia Rezende Barbeiro, artista plástica e autora do livro “Perigo na Floresta”.

As atividades terão início às 14h e devem participar 12 alunos do 3º ano e outros 25 alunos do 5º ano. A unidade escolar fica na Rua General Osório, 431, São Luiz.

A obra “Perigo na Floresta”, editada em 2004, contou com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), e a artista plástica Cláudia Rezende Barbeiro assina texto e as ilustrações da obra.

Para esta ação, a autora doou 20 exemplares do livro para a Secretaria de Educação de Londrina. Barbeiro contou que o roteiro da obra mistura momentos de ação e perigo. “É uma história de animais, para crianças, que fala de coisas que adultos e crianças deveriam saber. Dentre elas, a necessidade de avaliar problemas sobre diversos pontos de vistas, preservar o ecossistema do qual todos nós dependemos, e a importância do amor e do respeito por toda forma de vida”, frisou.

No encontro entre autora e alunos, será transmitido um vídeo gravado pela artista sobre sua carreira e que conta o processo de criação do livro Perigo na Floresta. Também será realizada uma atividade lúdica para os estudantes.

Em sala de aula, os temas de preservação ambiental já estão sendo trabalhados com os estudantes, em diversas atividades. Como, por exemplo, roda de leitura, cartazes sobre o desmatamento e recursos naturais, e maquetes.

Segundo a coordenadora pedagógica da escola, Olga Maria Rocha Ribeiro, é importante que as crianças tenham a oportunidade de conhecer uma obra literária de uma autora de Londrina. “Ainda mais nesse livro, que trata de um assunto muito pertinente aos conteúdos trabalhados em sala de aula e vivenciado no dia a dia, como a questão da preservação da natureza. Nós pretendemos, com este trabalho, que nossos alunos se mostrem motivados com o hábito da leitura e interessados nas questões ambientais e no respeito à natureza” destacou.

Marcelo Cordero/NCPML