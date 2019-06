Escola Municipal de Teatro abre inscrições para intensivo

Prestes a completar 24 anos de atuação em Londrina, a Escola Municipal de Teatro abre inscrições para seu tradicional curso intensivo. O módulo, destinado à iniciação teatral, será realizado ao longo do mês de julho, com aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas, na Funcart (Rua Souza Naves, 2380). O valor é de R$ 200 e as inscrições ficam abertas até o fim de junho ou até esgotarem as vagas. O início do curso está previsto para 1º de julho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43)3342-2362.

O público-alvo é de pessoas com 15 anos ou mais – não só as que têm interesse em seguir a carreira de ator ou atriz, mas também para aquelas que querem praticar o teatro por seus benefícios nas relações interpessoais, como a perda da timidez, a desinibição e o aprimoramento da voz e da postura. “O intensivo é uma oportunidade para todos aqueles que se interessam pela linguagem e que querem chegar à meta de se colocar em público, seja artisticamente ou não. Há grande procura por advogados, estudantes que vão se apresentar em banca, pessoas que trabalham diretamente com público. Já para os que t&ecir c;m interesse em seguir carreira na arte, é possível continuar os estudos e se especializar”, explica Silvio Ribeiro, coordenador da Escola. O curso regular da instituição possui dois anos para a formação completa em teatro, mas o intensivo é pré-requisito para o ingresso na primeira série.

As aulas incluem conteúdos de preparação vocal, interpretação, jogos dramáticos e expressão corporal ministrados por dois professores. Ao final de julho, o grupo de alunos apresenta uma versão compacta de uma peça grega como exercício de finalização do intensivo. A Escola Municipal de Teatro pertence à Fundação Cultura Artística de Londrina, a Funcart, que tem convênio com a Prefeitura Municipal de Londrina.