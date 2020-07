Escola Municipal de Teatro celebra 25 anos com programação on-line

Um dos principais agentes de formação artística do Paraná, responsável pela capacitação de centenas de atores, além da montagem de inúmeros espetáculos, a Escola Municipal de Teatro de Londrina está completando 25 anos. Para festejar a data, a escola preparou uma maratona de atividades on-line - obedecendo as normas de isolamento social - com oficinas, apresentação de espetáculos, lives, lançamento de vídeos e muito bate-papo.

“A programação foi formatada pensando na comemoração dos 25 anos da Escola Municipal de Teatro, neste momento específico, onde o teatro realmente não pode acontecer, por não poder ser presencial”, explica Silvio Ribeiro, coordenador da escola. “A programação traz lives, conversas sobre nosso trabalho e apresentações com alunos, ex-alunos, professores, ex-professores e convidados.”

A temporada comemorativa começa nesta quarta-feira (29) e prossegue até o final do mês de agosto. “Vamos começar a programação com um projeto muito importante, que é o ‘Quarta Tosca’, fruto da Oficina Continuada de Comédia, viabilizado através de um parceiro muito importante, o Bar Valentino. Este projeto teve sequência com o ‘República’, uma proposta com novo elenco e novas formas de pesquisar a comédia, seguido do Grotesco e o Show Riso.”

Lives e oficinas

Para falar sobre o processo de formação e pedagógico da escola, foram convidados professores, ex-alunos e pessoas ligadas à área, que vão debater o assunto através de um encontro on-line.

Também serão realizadas oficinas de figurino, cenário e iluminação - que vão auxiliar na montagem do espetáculo ‘O Clara’, baseado na obra Clara Crocodilo, de Arrigo Barnabé, com os alunos que se formam neste ano. A proposta é que a estreia do espetáculo seja no formato drive-in, ainda sem data confirmada. As oficinas são dirigidas aos alunos, mas terão vagas gratuitas para a comunidade.

Mais de 700 alunos

Fundada em 1995, a Escola Municipal de Teatro pertence à Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina) e oferece o Curso regular de Teatro, com duração de dois anos. Atende anualmente cerca de 200 alunos, considerando também os cursos intensivos, realizado durante o período de férias, e os diversos cursos livres.

Nesses 25 anos, formou mais de 700 alunos, sendo que mais de 65% são bolsistas, entre crianças e adolescentes em risco social e portadores de necessidades especiais. Durante a trajetória, foram montados 100 espetáculos, dentre os quais se destacam a primeira montagem, “Alice através do Espelho”, em 1997; Peter pan...K, em 2001 e 2007; e Bodas de Café, em 2015. Diversos grupos e companhias de teatro tiveram origem na E.M.T..

“São 25 anos buscando cumprir a missão de formação de público e formação de pessoas para a área artística. A Escola Municipal de Teatro forma a base do conhecimento para o ator e para a atriz. É uma alegria ver a quantidade imensa de profissionais espalhados pelo mundo e em diversas companhias. A gente comemora cada luta e cada vitória. Neste momento em que a cultura não está sendo respeitada, manter-se é um grande motivo para festejar”, finaliza Silvio Ribeiro.

Programação:

29 de julho, às 20h: Live “Quarta Tosca”: Famoso grupo de humor surgido da E.M.T. fará um encontro especial no YouTube. O elenco, que ficou em cartaz por cinco anos seguidos, de 2006 a 2011, reúne parte de seus integrantes para celebrar os 25 anos da Escola Municipal de Teatro de Londrina.

05 de agosto, às 20h: Live com professores e convidados: Bate-papo com profissionais e pessoas importantes nesta trajetória de 25 anos.

09 de agosto, às 20h (todos os domingos do mês de agosto): “Um Norte tão velho”: Série de contos do médico Marcos Fabiani que ilustram possíveis personagens que compunham o norte do Paraná em seu início. Os contos serão interpretados por artistas londrinenses em vídeos, dirigidos por Silvio Ribeiro. Com Edna Aguiar, Silvia Borba, Marcos Santos, André Vercelino, Gustavo Gorla, Donizetti Buganza, Chris Viana, Rogério Ferraz, Claudio Rodrigues, Simone Andrade, Marciano Bolete, Raquel Sant'anna, Cláudio de Souza e Viviane Terrenta.

11 de agosto, às 21h: Live Cine Kafka: Uma releitura de "A Metamorfose", de Franz Kafka, e a história de Gregor Samsa que, ao acordar de sonhos intranquilos, encontrou-se metamorfoseado num inseto monstruoso.

Live Cine Kafka surgiu em meio ao distanciamento social. O isolamento e a aproximação do público com os artistas através de lives em plataformas digitais, deram brecha para um experimento artístico, conectando Londrina e Rio de Janeiro, e possibilitando a metamorfose entre as artes do teatro e do cinema para ser apresentado em live.

A apresentação é aberta ao público, com contribuição voluntária, por meio de depósito bancário. Parte da arrecadação será revertida à Funcart, para manutenção das atividades da escola.

Ficha Técnica:

Elenco: Luiz Eduardo Pires, Luis Henrique Silva e Marcos Martins

Montagem e direção de fotografia: Yan Maran

Participação: Andrea Pimenta e Raphael Cassou

Classificação: 11 anos

12 de agosto, às 20h: “Caravana Ecológica”: Encontro para relembrar esse importante projeto que completa 20 anos e que percorreu todo o país com apresentações teatrais, numa parceria com a Revista Carga Pesada e patrocínio da Volvo. Com Rogério Costa (EMT), Dilene Antonucci (Revista Carga Pesada) e Anaelse Oliveira (Volvo).

16 de agosto, às 20h: Lançamento de vídeos do projeto Almanaque no Instragram.

19 de agosto, às 20h: “Encontro com os Ex”: Bate-papo com diversos ex-alunos, contando histórias na E.M.T. e compartilhando seus trabalhos atuais.

29 de agosto, às 20h: Live “República”: Grupo de comédia surgido da EMT em apresentação especial no YouTube contando novas maluquices de duas repúblicas.

Show Riso: O mais novo grupo de comédia da E.M.T. lançará uma série de vídeos para o feed do Instagram, todas as quintas-feiras do mês de agosto.